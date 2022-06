Ghislaine Maxwell, une criminelle amie des plus puissants

Ghislaine Maxwell, fille préférée du magnat britannique de la presse Robert Maxwell, ultra-mondaine et figure de la jet-set, fut une très proche des puissants avant d'être arrêtée à l'été 2020 et condamnée mardi à New York à 20 ans de prison pour trafic sexuel de mineures.

Âgée aujourd'hui de 60 ans, cette femme élégante, brune coiffée court et souriante sur les dernières photos au faîte de sa gloire, risque bien de finir sa vie en prison.

Lors des deux ans d'enquête et de procès, elle a été décrite par la police (FBI) et la justice fédérale américaine comme une «scélérate» cultivant l'art de la «manipulation» et «une prédatrice sophistiquée», clé du système mis en place par son compagnon et complice, le multimillionnaire américain Jeffrey Epstein.

Le financier, au puissant réseau économique et politique aux États-Unis et en Europe, s'est suicidé en prison à New York en août 2019, privant ainsi ses victimes d'un procès pour crimes sexuels.

AFP

Son ancienne compagne rencontrée au début des années 1990 a donc pris 20 années de réclusion criminelle après que le même tribunal de Manhattan l'a reconnue coupable le 29 décembre dernier de trafic de jeunes filles mineures entre 1994 et 2004. Elle fournissait à Epstein ces adolescentes âgées de 14 à 17 ans pour des massages sexuels, parfois en sa présence.

Ghislaine Maxwell est née à Maisons-Laffitte, près de Paris, le 25 décembre 1961, d'une mère française, l'historienne Elisabeth Meynard, et d'un père britannique, le patron de presse et parlementaire Robert Maxwell, seul survivant d'une famille juive de Tchécoslovaquie décimée par les nazis lors de la Shoah.

Élevée dans un milieu hyperprivilégié à Oxford, elle étudie à la prestigieuse université britannique et travaille au côté de son père jusqu'à sa mort en 1991, tombé de son yacht dans des circonstances qui n'ont jamais été complètement éclaircies.

AFP

Elle s'envole alors pour les États-Unis pour y démarrer une nouvelle vie d'ultra-mondaine de la très bonne société new-yorkaise.

Ghislaine Maxwell a alors un peu plus de 30 ans quand elle rencontre à New York le financier Jeffrey Epstein, de huit ans son aîné. Selon la presse spécialisée, comme Vanity Fair, Maxwell et Epstein furent jusqu'à la mort de ce dernier tour à tour amants, amis, confidents, complices et collaborateurs en affaires.

Au terme d'un mois de procès et cinq jours de délibérations fin 2021, un jury populaire avait reconnu à l'unanimité Ghislaine Maxwell coupable d'avoir fourni des mineures à son ancien compagnon pour qu'il en abuse sexuellement.

AFP

L'accusation s'est appuyée sur quatre plaignantes -- dont deux n'avaient que 14 et 15 ans au moment des faits -- qui ont raconté avoir été approchées par des «rabatteuses», dont Ghislaine Maxwell, près de leur école ou à leur travail. Puis, après des séances de cinéma ou du magasinage «entre copines», les jeunes filles étaient persuadées, pour quelques centaines de dollars, de venir faire un massage, présenté comme non sexuel, à un puissant New-Yorkais prêt à faire décoller leur carrière.

Ghislaine Maxwell est une proche du prince Andrew, le deuxième fils de la reine Elizabeth II, qui a été lui-même accusé au civil à New York de crimes sexuels commis en 2001 sur une Américaine, Virginia Giuffre, mineure à l'époque. Mais le prince a trouvé en février un accord à l'amiable -- pour 13 millions de dollars selon le Daily Telegraph -- avec la plaignante, évitant ainsi à la famille royale britannique un embarrassant procès au civil.

Unique condamnée dans ce dossier, Mme Maxwell avait été arrêtée en juillet 2020 dans une petite ville du New Hampshire, dans le nord-est des États-Unis. En raison de sa triple nationalité française, britannique et américaine, les autorités américaines ont systématiquement rejeté ses demandes de libération sous caution par crainte d'une fuite à l'étranger.