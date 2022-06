La Sûreté du Québec lance un nouveau site pour les dossiers non résolus

Un nouveau site internet recensant des dossiers non résolus de la Sûreté du Québec (SQ) a vu le jour mardi, près de 11 ans après la dernière version.

Cette nouvelle mouture permettra de collecter des informations en continu concernant des dossiers non résolus sur le territoire québécois. Elle est ainsi mieux adaptée aux nouvelles technologies.

Parmi les nouvelles fonctionnalités, on retrouve un moteur de recherche, un mode réactif pour les téléphones intelligents et tablettes, ainsi que des photos de plus grande taille.

«La mise en ligne de ce nouveau site nous permet de recevoir des informations essentielles du public. Chaque information est traitée avec sérieux par notre équipe et nous effectuons un travail minutieux», a indiqué le lieutenant Martin Desgagné, responsable de la Division des disparitions et des dossiers non résolus.

La SQ a rappelé que «même après des décennies, la moindre information du public peut permettre aux enquêteuses et enquêteurs d’avoir de nouvelles pistes, voire de mener à une finalité positive».

«Notre équipe est active et visible; nous rencontrons des familles, des témoins et des suspects, notamment. La majeure partie du travail consiste à reprendre des enquêtes et partir sur de nouvelles bases pour espérer un dénouement positif», a ajouté le lieutenant Desgagné.

https://www.dossiersnonresolus.com/