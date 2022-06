«L’air d’aller»: Marc Béland, Denis Bernard et Sylvie Moreau s’ajoutent à la distribution

On sait maintenant qui donne la réplique à Noémie Leduc-Vaudry, Antoine Olivier Pilon, Joakim Robillard et Catherine St-Laurent sur le plateau de la nouvelle série de Télé-Québec L’air d’aller, actuellement en tournage.

Ces 15 comédiens dévoilés mardi sont Marc Béland, Yves Bélanger, Denis Bernard, Ryan Bommarito, Martin Drainville, Vincent Graton, Simon Landry-Désy, Dominique Leduc, Anick Lemay, Sylvie Moreau, Iannicko N’Doua, Antoine Pilon, Dominique Quesnel, Mathieu Richard et Antoine Yared. On pourra les voir à l’œuvre dans leur rôle respectif l’hiver prochain.

L’air d’aller est la première fiction télé de l’auteur Jean-Christophe Réhel. Selon ce qui a été dévoilé jusqu’ici, la série raconte «l’histoire touchante et lumineuse de quatre amis atteints de la fibrose kystique qui ressentent une urgence de vivre quand ils apprennent qu’un des leurs pourrait mourir avant la fin de l’été».

La réalisatrice Sarah Pellerin et la boite de production URBANIA décrivent le projet comme une «comédie dramatique hors-norme, inspirante et porteuse d’espoir dans laquelle on découvre que les gens malades sont parfois plus heureux que les gens en santé!»