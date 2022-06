L'Allemagne aura la plus grande armée conventionnelle d'Europe

L'Allemagne est en train de bâtir la plus grande armée conventionelle européenne au sein de l'Otan, a affirmé mardi son chancelier Olaf Scholz, après des investissements massifs décidés à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine.

• À lire aussi: Guerre en Ukraine: Zelensky demande que la Russie soit désignée comme «État parrain du terrorisme»

• À lire aussi: Invasion russe: le Kremlin arrêtera son offensive quand l'Ukraine capitulera

Actuellement l'Allemagne fournit, aux côtés des États-Unis, «certainement la plus grande contribution» à l'Alliance atlantique, a affirmé le dirigeant social-démocrate dans un entretien à la télévision publique ARD après le sommet du G7.

«La plus grande armée conventionnelle en Europe dans le cadre de l'Otan est en train de se constituer, et cela est important pour la capacité de défense de l'Otan dans son ensemble», a-t-il ajouté lors de cette entrevue.

Dans la foulée de l'invasion russe le 24 février, le gouvernement avait annoncé la mise en place d'un fonds exceptionnel de 100 milliards d'euros visant à moderniser son armée, la Bundeswehr, dont les équipements sont vétustes.

«Nous allons dépenser en moyenne entre 70 et 80 milliards d'euros par an pour la défense», a-t-il ajouté. «Et l'Allemagne sera alors le pays qui investit le plus dans ce domaine», a-t-il insisté.

Pour la première économie européenne, il s'agit d'assurer la défense de son territoire et de remplir ses engagements envers l'Alliance atlantique, en atteignant l'objectif de consacrer 2% du PIB national par an à la défense.

Le déblocage de 100 milliards d'euros pour l'armée nationale constitue un revirement de taille pour l'Allemagne, qui ces dernières années traînait des pieds pour se conformer aux engagements de l'Alliance atlantique dans ce domaine, s'attirant régulièrement les foudres des États-Unis.

L'Allemagne, depuis la fin de la Guerre froide, a nettement réduit les effectifs de son armée, passés de 500 000 environ lors de la réunification du pays en 1990 à tout juste 200 000 aujourd'hui.

Mais l'invasion de l'Ukraine a agi comme un électrochoc dans un pays pétri de pacifisme depuis les horreurs nazies.