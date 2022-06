Le Québec revient en force avec cinq athlètes au mondial

S’il n’y a pas de surprise de dernière minute, le Québec comptera cinq représentants au sein de l’équipe canadienne qui participera au championnat mondial d’athlétisme du 15 au 24 juillet à Eugene en Oregon, une représentation de loin supérieure à celle des Jeux olympiques de Tokyo.

Dans la capitale nippone, le marcheur athlétique Mathieu Bilodeau était le seul porte-couleurs du Québec.

« Notre objectif était que trois à cinq athlètes se qualifient, a indiqué l’entraîneur de l’équipe du Québec, Félix-Antoine Lapointe. Compter sur cinq athlètes, c’est une belle surprise. Si tout va bien, les cinq seront actifs jusqu’aux Jeux de 2024 à Paris. C’est motivant. »

Si Élissa Legault avait déjà son billet en poche pour les mondiaux, l’histoire était différente pour les quatre autres. Aiyanna Stiverne a causé la surprise en remportant l’épreuve du 400 m. Déjà retenue pour les Jeux du Commonwealth qui se dérouleront du 28 juillet au 8 août à Birmingham en Angleterre, la sprinteuse montréalaise a remporté l’or, établit un record personnel de 51,21 s tout en réussissant son standard pour les mondiaux qui est de 51,35 s. « Elle a réussi une performance impressionnante », a indiqué Lapointe qui sera lui aussi au mondial comme entraîneur adjoint.

Victoire au 5000 m

Avec ses standards sur 1500 m et 5000 m en poche, Charles Philibert-Thiboutot était pour sa part en bonne posture, mais rien n’était joué. De concert avec son entraîneur, il a décidé de ne courir que le 5000 m qu’il a facilement remporté avec un chrono de 13 min 31,98 s devant Thomas Fafard. Les olympiens Mohammed Ahmed et Justin Knight brillaient par leur absence.

« Compte tenu de son historique de blessures, cela aurait été un gros contrat pour Charles de faire trois courses en trois jours, a souligné Lapointe. Le 5000 m avait lieu vendredi, suivi des qualifications du 1500 m le samedi et de la finale le lendemain. »

« On a parlé avec Athlétisme Canada, a-t-il enchaîné, et ils étaient ouverts à ce que Charles soit sélectionné dans les deux épreuves pour le mondial, mais il devait démontrer qu’il était dans une bonne forme, ce qu’il a fait. Et personne d’autre n’a réussi le standard sur 1500, ce qui aurait pu compliquer sa sélection. »

Pourquoi le 5000 m plus tôt que le 1500 m ?

« Il avait plus à gagner, a indiqué Lapointe. C’était la première fois qu’il courait le 5000 m aux nationaux et il s’agissait d’une bonne préparation pour les mondiaux. »

Sur 1500 m, William Paulson est aussi qualifié pour les mondiaux ayant réussi son standard.

Une première pour Desgagnés

Même s’il n’a pas réalisé son standard de 8 min 22 s au 3000 m steeple-chase, Jean-Simon Desgagnés a réussi à se hisser dans le top 45 de World Athletics pour ainsi obtenir son laissez-passer. Un total de 39 coureurs ont obtenu leur standard et le plateau de 45 est complété en fonction du classement international.

« Ç’aurait été encore mieux de me qualifier en réussissant mon standard, mais je ne serai pas un imposteur, a illustré Desgagnés. J’ai réalisé trois de mes quatre meilleurs temps en carrière au cours des dernières semaines et je suis en pleine forme. Mon chrono de 8 min 26,02 s aux nationaux m’a permis d’améliorer mon sort. »

Desgagnés vivra maintenant son baptême des mondiaux seniors.

« Il y a trois ou quatre ans, je me disais que j’aimerais me qualifier pour le mondial 2022. C’est le scénario idéal. Je vais y aller pour prendre de l’expérience, mais je ne me pointerai pas avec la mentalité que c’est mission accomplie. »

Blessé, Mathieu Bilodeau songe à la retraite

Photo d’archives

À l’écart de la compétition depuis les Jeux olympiques de Tokyo l’été dernier, Mathieu Bilodeau a tenté de reprendre l’entraînement à deux reprises, mais des douleurs persistantes aux ischiojambiers l’ont convaincu de prendre une plus longue pause.

Parce qu’il ne voulait pas se rendre en Colombie-Britannique en touriste, le spécialiste de la marche athlétique a fait l’impasse sur le championnat canadien qui a pris fin, dimanche à Langley.

« Après un camp en février où je me suis blessé de nouveau, j’ai recommencé l’entraînement au printemps, mais ça n’allait pas bien, a raconté

Bilodeau qui était qualifié pour le championnat mondial de marche en mars, mais qui s’est retiré en raison de son état de santé. J’ai donc décidé de faire l’impasse sur les nationaux. Je vais reprendre l’entraînement dans deux semaines avec l’objectif de participer à une course à l’automne et ça va être la retraite si ça ne fonctionne pas. »

Les jeux de Paris, un bonus

Bilodeau traîne cette blessure depuis le mois de mai 2021.

« Je paye le prix actuellement d’avoir continué jusqu’aux Jeux de Tokyo, a-t-il souligné. J’étais limité par ma blessure, mais je voulais continuer jusqu’à Tokyo où je n’ai fait que suivre. Je veux être compétitif et non pas seulement survivre. »

« L’objectif est de retrouver la santé afin d’être compétitif, poursuit Bilodeau qui a aussi participé aux Jeux de Rio en 2016. Je ne pense pas aux Jeux de Paris pour l’instant. Si mon corps ne tient plus, je vais arrêter. Après deux participations aux Jeux, ce n’est pas une nécessité d’y retourner, mais simplement un bonus. Je me laisse encore l’été pour évaluer la situation. »

Spécialiste du 50 km, Bilodeau estime que les blessures aux ischiojambiers sont un fléau dans son sport.

« C’est une blessure qui est très fréquente chez les marcheurs en raison du volume d’entraînement et de la vitesse. On marche constamment sur l’asphalte et nos jambes sont en pleine extension, ce qui sollicite nos ischiojambiers. »