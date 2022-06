Les antitramway exigent que la Ville cesse tous les travaux et tienne un référendum

Les militants antitramway et leur avocat Guy Bertrand mettent en demeure la Ville de Québec de cesser tous travaux sur le tramway le temps de procéder à une étude sur les autres modes de transport et de tenir un référendum.

Le groupe Québec mérite mieux et l'avocat Guy Bertrand ont fait parvenir mardi une mise en demeure à la Ville de Québec, lui demandant de «cesser ou de faire cesser immédiatement tous travaux et interventions sur son territoire reliés à la mise en chantier et à la construction du projet de tramway à Québec, de procéder à une étude comparative portant sur les modes alternatifs de transport collectif et à la tenue d'un référendum».

Inconstitutionnalité

Le groupe, avec à sa tête la militante Doris Chabot et le chroniqueur Donald Charette, prétend que le projet est inconstitutionnel, illégal et illégitime.

Selon les demandeurs, la loi adoptée pour la réalisation du tramway est illégale et rend inconstitutionnelle toute décision autorisant le processus d'expropriation.

Les demandeurs estiment qu'on a porté atteinte à leurs droits fondamentaux, notamment celui de défendre leur propriété.

Selon eux, la Ville commet un «abus de pouvoir» avec son projet.

«Les mesures que vous avez mises en oeuvre pour imposer le projet de tramway aux citoyens de Québec n'étaient ni raisonnables ni justifiables et [...] ces mesures étaient contraires aux valeurs démocratiques et au bien-être général des citoyens de Québec et de sa région», écrivent-ils dans leur mise en demeure.

Ultimatum de sept jours

Le groupe exige que la Ville cesse tous travaux sur le terrain et freine le processus d'acquisition et qu'elle commande une étude sur les modes alternatifs, en plus de tenir une consultation par référendum.

Il donne sept jours à la Ville pour se conformer à ses demandes sans quoi elle menace d'entamer des procédures judiciaires.

Ils n'excluent pas une demande d'injonction.

