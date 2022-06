Les Bengals promettent d'en mettre plein la vue

Aux dires du porteur de ballon des Bengals de Cincinnati Joe Mixon, son équipe en mettra plein la vue aux amateurs de football durant la prochaine saison de la NFL.

Ayant plié l’échine 23 à 20 devant les Rams de Los Angeles durant le dernier Super Bowl en février, la formation de l’Ohio a effectué quelques changements à son groupe de joueurs au cours de la saison morte, particulièrement à sa ligne à l’attaque. Ainsi, le plaqueur La’el Collins, le garde Alex Cappa et le centre Ted Karras débarqueront à Cincinnati pour aider une ligne ayant accordé 70 sacs du quart (éliminatoires comprises) en 2021.

Conséquemment, grâce à une protection accrue, le pivot Joe Burrow aura davantage de facilité à exploiter ses atouts et à repérer ses coéquipiers, selon Mixon. Avec la présence du receveur de passes Ja’Marr Chase, qui a récolté 1455 verges à sa première campagne en carrière, et d’autres armes comme Tee Higgins et Tyler Boyd, les Bengals risquent de faire écarquiller bien des yeux et possiblement toucher le trophée Vince-Lombardi.

«Pour être franc, je pense que nous serons peut-être le "show" le plus hot dans la NFL les dimanches, a mentionné Mixon au réseau californien de CBS Sports. Avec le talent que nous possédons et les ajouts réalisés, je crois que nous sommes en route pour une saison d’enfer.»

«Le meilleur ici, c’est que nous avons déjà été là avant et nous savons comment y retourner, a-t-il ajouté en évoquant la finale de la ligue. Nous devons suivre les règles de base, une semaine à la fois, et nous verrons ce qui arrivera.»

Certes, le demi offensif constituera également un élément-clé de son club. Il a amassé 1519 verges en attaque, incluant 1205 par la voie terrestre, l’an dernier. Les siens ont terminé au sommet de la section Nord de l’Association américaine avec une fiche de 10-7.