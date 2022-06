Notre télévision est-elle en danger?

Aux États-Unis comme au Canada, la société a fait des pas de géant en moins d’un demi-siècle.

La société nord-américaine s’est transformée grâce à l’accélérant qu’a constitué la télévision. C’est encore plus vrai au Québec, où le nouveau média a pris son essor au moment de la Révolution tranquille, qui modifia notre rapport avec l’autorité, réduisit à presque rien les liens qui nous retenaient à la religion depuis deux siècles et démocratisa une instruction jusque là réservée à l’élite.

Si la télévision a eu des conséquences moins claires au Canada anglais et aux États-Unis, c’est que la société y est moins homogène et que les religions sont plus nombreuses et, sans doute, moins étouffantes que ne le fut le catholicisme au Québec. Les premières séries télévisées, style Father Knows Best ou Quelle famille ! reposaient sur une image idéalisée de la famille. Auteurs, producteurs et diffuseurs comprirent vite que la vive concurrence entre les réseaux les obligerait à devenir plus audacieux. Petit à petit, les séries devinrent plus osées, chacune testant à sa manière les limites de la moralité publique.

L’INFLUENCE DES ÉTATS-UNIS

La télévision américaine a toujours eu sur la nôtre une profonde influence. Elle est évidente à la télévision canadienne-anglaise, qui est presque une copie de l’autre. Les villes canadiennes y prennent même l’allure des métropoles américaines. Aucun auteur ou producteur québécois ne sauraient nier qu’à part quelques exceptions, leur inspiration est souvent puisée à la télévision américaine.

Les sitcoms et les séries dramatiques américaines finirent par banaliser, d’abord de manière timide, puis de façon de plus en plus manifeste, les unions libres, l’homosexualité, l’interruption volontaire de la grossesse, la sexualité sous toutes ses formes, sans parler de la violence, de loin l’exportation la plus flagrante de la télévision américaine. La télévision anglophone a suivi le même chemin. La télévision québécoise a été plus audacieuse encore et continue de l’être, comme en atteste une série comme Sans rendez-vous. Mais jusqu’à quand en sera-t-il ainsi ?

La fin de l’arrêt Roe c. Wade, décrétée la semaine dernière par la Cour suprême des États-Unis, a surpris et choqué la moitié de la population des États-Unis, mais elle a mis en liesse l’autre moitié. L’affaire a révélé au grand jour la fracture profonde qui existe dans le pays voisin. Selon les prévisions, près de la moitié des États en profiteront d’ici à quelques mois pour interdire l’avortement. Voilà qui n’augure rien de bon pour d’autres avancées sociales obtenues de haute lutte comme le mariage gai et les diverses manifestations de liberté sexuelle.

QUE COMPTE FAIRE PIERRE POILIEVRE ?

Il faudrait être naïf pour croire que la télévision américaine continuera de jouir de la liberté actuelle. Les ligues de moralité, les dizaines de millions de fervents religieux et les innombrables « preachers » sortent grands vainqueurs d’une lutte larvée qui n’avait jamais cessé depuis l’arrêt de 1973. Il faudrait aussi être bien naïf pour imaginer que notre télévision ne sera pas touchée par cette vague moralisatrice. Forte d’une pareille victoire, l’opinion publique conservatrice se fera plus revendicatrice.

Le 10 septembre, on élira le chef du parti conservateur. Il pourrait devenir le prochain premier ministre du Canada. Avant le vote, le député Pierre Poilievre, qui semble avoir pris une longueur d’avance dans la course, devrait faire connaître ses véritables intentions sur l’avortement. Du même coup, il devrait clarifier ses intentions sur CBC/Radio-Canada et le Fonds des médias du Canada, financé en partie par de l’argent public. Sans ce fonds ou un équivalent, la télévision canadienne que l’on connaît ne pourra survivre.