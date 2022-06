Nuvei prête à donner 4000$ US à ses salariées américaines

Alors que le droit à l’avortement vient de s’envoler aux États-Unis, l’entreprise québécoise Nuvei propose à ses employées américaines de payer jusqu’à 4000 dollars US pour les aider à changer d’État ou à le faire en cas de besoin.

Comme Amazon, Apple et Disney, la techno de paiement Nuvei a refusé de rester les bras croisés dans le dossier de l’accès à l’avortement aux États-Unis.

Capture d'écran linkedin

Son PDG, Philip Fayer, l’a annoncé publiquement. Sa chef des ressources humaines, Nikki Zinman, a expliqué, hier, ses intentions au Journal.

Pour aller dans un autre État

« On leur offre [aux employées] jusqu’à 4000 dollars américains de frais de remboursement pour aller à l’endroit le plus près où le soin est légalement disponible », a-t-elle détaillé.

« On ne va pas dans le débat politique. C’est un sujet très personnel et sensible, mais on veut que l’équipe ait accès aux soins de santé », a affirmé la haute dirigeante de Nuvei, qui vaut 7,2 milliards de dollars en Bourse.

En gros, la firme techno ne paye pas la facture de l’avortement, mais plutôt les frais de déplacement de ses employées, qui doivent changer d’État pour le faire.

Utah, Dakota du Sud, Oklahoma, Missouri, Arkansas, Louisiane, Alabama, Kentucky, Wisconsin... neuf États avaient déjà interdit l’avortement hier midi, trois jours après le renversement par la Cour suprême du précédent Roe contre Wade.

La Caisse actionnaire

Nuvei a son siège social à Montréal. Elle compte quelque 1570 employés, dont 250 au pays et 270 aux États-Unis.

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a un investissement situé entre 1 et 1,5 milliard de dollars dans Nuvei.

« La CDPQ appuie la préservation des droits fondamentaux acquis des femmes et de toute personne », a déclaré hier son porte-parole, Maxime Chagnon.

« Nous ne commenterons pas à la pièce les opérations ou les décisions spécifiques de nos entreprises en portefeuille, mais nous appuyons toute initiative de celles-ci visant à protéger ces droits », a-t-il ajouté.

Pour Yan Cimon, professeur de stratégie à l’Université Laval, il va de soi que les compagnies accordent de l’importance à leurs employées.

« Il est normal qu’en 2022 les entreprises prennent des mesures visant à favoriser la santé des femmes », a-t-il analysé.

« Ça peut avoir l’air simple vu du Canada, mais c’est une patate chaude

. Ces entreprises ont du courage », estime Yanik Deschenes, président de YPR.

Hier, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a prévenu qu’il faudrait se préparer à accueillir des Américaines qui veulent se prémunir de ce droit.

De son côté, le maire de Québec, Bruno Marchand, a dit craindre les « coucous » antichoix qui pourraient se sentir justifiés de faire preuve de violence.