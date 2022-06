OTAN: Boris Johnson appelle les Alliés à augmenter leurs dépenses militaires

Le Premier ministre britannique Boris Johnson compte appeler mercredi ses alliés de l'OTAN, réunis en sommet à Madrid, à augmenter leurs dépenses militaires en réponse à l'invasion russe de l'Ukraine, a indiqué Downing Street mardi.

Les pays de l'OTAN s'étaient engagés en 2014, après l'annexion de la Crimée par la Russie, à porter leur budget de la défense à 2% de leur PIB d'ici à 2024.

Seuls huit des 30 pays membres avaient atteint ou dépassé cet objectif en 2021, mais depuis de nombreux pays se réarment en raison de la guerre en Ukraine.

«Nous avons besoin que les alliés, tous les alliés, puisent profondément dans leurs ressources pour rétablir la dissuasion et assurer la défense au cours de la décennie à venir», doit déclarer Boris Johnson mercredi au sommet de l'organisation à Madrid, selon un communiqué de Downing Street.

«Les 2% ont toujours été conçus comme un plancher, et non comme un plafond, et les alliés doivent continuer à se mobiliser en cette période de crise», doit-il ajouter.

En raison de la guerre en Ukraine, l'OTAN doit s'adapter à «des menaces nouvelles et plus fortes», explique le gouvernement britannique.

Boris Johnson arrive au sommet de l'OTAN avec l'engagement de renforcer la présence militaire britannique en Estonie, pays balte frontalier de la Russie.

Londres va également contribuer à la transformation annoncée par l'OTAN de sa Force de réaction, qui va passer à plus de 300 000 hommes contre 40 000 actuellement.

Londres a apporté un soutien militaire massif à l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe, totalisant 1,3 milliard de livres (1,5 milliard d'euros).