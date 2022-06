Où tu vas quand tu dors en marchant...? Une année «exceptionnelle»

Le spectacle déambulatoire Où tu vas quand tu dors en marchant...? a​ accueilli cet été 70 personnes à Charlesbourg ce printemps, un score «exceptionnel» dans les circonstances.

• À lire aussi: Camps de jour: un casse-tête pour l'embauche des moniteurs

Après deux ans de pandémie et avec la météo qui a forcé l’annulation de deux soirée et l’interruption de deux autres, les conditions ont été plus difficiles qu’à l’habitude cette année, ont convenu les organisateurs, le Carrefour international de théâtre, et le maire Bruno Marchand, mardi.

«70 000 spectateurs, c’est exceptionnel dans les conditions de ce printemps», a souligné ce dernier.

Le site «immense» du parc des Moulins a aussi apporté au défi, a affirmé la directrice générale, Dominique Violette, qui était très satisfaite de la présentation de cette année.

Où tu vas...? a embauché ce printemps 260 personnes, un «bon défi technique dans un contexte de pénurie. Les changements de vocation qui sont survenus dans les deux dernières années son concrets», a-t-elle exprimé.

L’an prochain, le spectacle reviendra au parc des Moulins. L’entente avec la Ville de Québec prendra fin ensuite, mais déjà, le maire a manifesté son intérêt pour la reconduire.