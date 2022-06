Pas de concours de circuits pour Vladimir Guerrero fils

Le cogneur des Blue Jays de Toronto Vladimir Guerrero fils a renoncé à participer au concours annuel de circuits tenu en marge du match des étoiles, car il préfère ne pas risquer d’accentuer un problème au poignet gauche apparu en mai dernier.

C’est ce qu’a indiqué mardi le réseau Sportsnet, précisant que le joueur de premier coussin a éprouvé un peu de douleur le mois passé.

«Mon poignet est correct actuellement, mais je dois être prudent. Il y a trop d’élans pendant ce type de compétition, a-t-il déclaré par le biais d’un interprète. Je ne veux pas prendre la chance de me faire mal à nouveau et que ça empire, de sorte que je ne pourrais pas aider mon club à gagner.»

«Je pense que je devrai gérer cette situation pour le reste de ma carrière, a-t-il aussi avoué. Je veux seulement m’assurer d’effectuer tous mes exercices et tout ce qu’il faut pour demeurer en santé. Je préfère me reposer et être prêt pour la suite du calendrier.»

Un partant?

Si la tendance du scrutin de la classique se maintient, Guerrero fils amorcera celle-ci sur le terrain pour la formation de la Ligue américaine le 19 juillet au Dodger Stadium de Los Angeles. Lundi, il dominait tous ses rivaux à sa position avec plus de 1,6 million de voix, soit pratiquement le double que son plus proche poursuivant, Ty France, des Mariners de Seattle.

Le natif de Montréal avait ébloui les spectateurs en expédiant 91 lancers par-dessus la clôture durant le concours de 2019. L’année passée, il a déclaré forfait afin de réduire sa charge de travail en prévision de la seconde moitié de la campagne.

Cette saison, il a totalisé 18 coups de quatre buts et 45 points produits, affichant une moyenne au bâton de ,268.