Rouge et Or: Kalenga Muganda a choisi la maison

Le porteur de ballon très convoité Kalenga Muganda a finalement décidé de revenir à la maison et de porter les couleurs du Rouge et Or de l’Université Laval.

Le jeune homme est bien connu dans la région de Québec, lui qui a été outrageusement dominant au niveau secondaire avec le Blizzard du Séminaire Saint-François. Il est d’ailleurs le joueur le plus titré individuellement du football scolaire québécois.

«J’ai toujours rêvé de jouer devant les partisans du Rouge et Or», lance Muganda au bout du fil.

«Je suis un petit gars de la place et je me suis fait un nom ici. J’ai aussi toujours obtenu le support de la communauté de Québec. C’était un très gros attrait de jouer dans ma ville natale et de rester avec ma famille.»

L’ajout d’un athlète talentueux comme Muganda a évidemment réjoui les amateurs du Rouge et Or, qui ont félicité en grand nombre le nouveau venu.

«Depuis l’annonce, les partisans de Laval m’écrivent sur Facebook et Instagram. C’est génial», raconte celui qui a évolué en Californie lors de la dernière saison.

Muganda est également conscient que tout cela vient avec une certaine pression de performance.

«J’ai toujours dit que j’aimais avoir de la pression. Je joue bien quand il y en a. Pour pouvoir performer, je vais devoir rester en santé et mettre les efforts.»

«Pour le spectacle»

Muganda a également déjà démontré qu’il était du type «showman». Lundi, un partisan bien connu des Carabins de l’Université de Montréal a remis en question ses habiletés à dominer au niveau universitaire sur Twitter.

Le produit des Spartiates du Vieux-Montréal ne s’est pas gêné pour lui répondre directement sur le réseau social.

«Je suis là pour le spectacle, affirme Muganda. Je ne suis pas un gars qui parle beaucoup, mais j’ai tout de même des choses à dire quand les gens se permettent des commentaires. Je préfère toutefois faire parler mes actions sur le terrain.»

L’ajout du footballeur de 5 pi 11 po et 215 lb ajoute aussi une dimension familiale à la rivalité entre Québec et Montréal. Son petit frère Iraghi a récemment choisi d’évoluer pour les Carabins.

«Ça va être une belle expérience pour nous deux. Ce sera de gros combats et que le meilleur gagne!»