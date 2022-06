Singh doit repenser son alliance avec Trudeau

En mars dernier, quelques semaines avant la présentation du dernier budget fédéral, le premier ministre Justin Trudeau a sorti un lapin de son chapeau: une entente avec le NPD pour lui permettre de gouverner jusqu’en 2025 malgré un gouvernement minoritaire.

Bien entendu, le NPD avait quelques demandes avant de donner un chèque en blanc à Justin Trudeau. Ainsi, Jagmeet Singh a demandé, par exemple, un nouveau programme de soins dentaires, et il veut poursuivre la mise en œuvre d’un régime universel d'assurance-médicaments.

Crédibilité

Le NPD ira chercher des gains sur quelques enjeux, mais en raison des ratés avec Service Canada et le dossier de la commissaire de la GRC, il est de plus en plus difficile pour M. Singh de justifier son appui aux libéraux.

C’est un grand test de crédibilité pour le NPD, quand on sait que plusieurs députés et militants néo-démocrates n’étaient pas très chauds à l’idée de signer une entente avec Justin Trudeau.

Surtout que les libéraux ne donneront jamais le crédit des nouvelles mesures au NPD. Les membres de l’équipe Trudeau sont des maîtres pour récolter le fruit des bonnes idées des autres.

Queen’s Park

Il faudra surveiller, au cours des prochaines semaines, si Jagmeet Singh pourrait être intéressé par la chefferie du Nouveau Parti démocratique de l'Ontario.

Une course à la chefferie est éminente depuis que la cheffe Andrea Horwarth a annoncé son départ le 2 juin dernier. Étant donné que M. Singh est un ancien membre de l’Assemblée législative à Queen’s Park, un retour à Toronto ne serait pas dénué de sens, surtout lorsqu’on regarde les résultats du NPD aux deux dernières élections fédérales.

Le départ de M. Singh marquerait la fin du mariage NPD-PLC. Un nouveau chef ne serait pas tenu de poursuivre le mariage.

Ainsi, les élus fédéraux ne doivent rien tenir pour acquis. Le pays retournera fort probablement en élection à l’automne 2025.