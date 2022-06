Trois points importants avant un dur voyage dans l’Ouest

La victoire demeure toujours le grand objectif au soccer, alors les trois points pris par le CF Montréal contre Charlotte, samedi dernier au Stade Saputo, arrivent à un moment important alors qu’il s’agissait du dernier match avant de partir dans l’Ouest, où l’équipe disputera deux des rencontres les plus difficiles de son calendrier 2022.

Historiquement, les Sounders de Seattle (deux coupes MLS, un titre en Ligue des champions) et le Galaxy de Los Angeles (cinq coupes MLS) sont deux équipes d’élite dans la MLS.

Rien n’est impossible, mais ce sera une tâche des plus compliquées pour les hommes de l’entraîneur Wilfried Nancy.

Le match contre Charlotte n’était pas l’un des plus plaisants à regarder du côté des performances, mais Montréal s’est montré suffisamment efficace pour en arriver à son objectif premier, qui était d’obtenir les trois points et de se maintenir aussi haut que possible au classement dans l’Est. D’ailleurs le club occupe le troisième rang à ce stade.

Charlotte était, disons, l’adversaire parfait pour venir à Montréal à ce moment-ci, tout juste après une défaite contre Austin au dernier match en MLS et contre Toronto en Championnat canadien. Charlotte n’est pas parmi les meilleures équipes dans la ligue. Il manquait, semble-t-il, une dizaine de joueurs en raison de problèmes liés aux règles sur la COVID. Cela a rendu la tâche un peu plus facile au CF Montréal.

Lent et lourd

Quant au match lui-même, il fut lent et un peu lourd, la première raison étant évidemment la grande chaleur. Il y a eu plusieurs petites fautes et blessures en première demie, ce qui a affecté le rythme du match, en plus de l’arrêt pour la pause d’hydratation. La deuxième demie n’était pas nécessairement mieux, mais l’« Impact » a bien commencé la mi-temps avec un beau but de Mathieu -Choinière et, tranquillement, Montréal a commencé à s’imposer dans le match, ce qu’aucune des deux équipes n’avait fait dans les 45 premières minutes.

Une partie du match qui n’est malheureusement pas assez souvent au niveau est le côté défensif : trois buts ont été marqués dans cette rencontre, avec des actions offensives bien exécutées. Mais la mauvaise réaction défensive demeure la principale cause de ces trois buts.

Détails

L’importance des détails en défense manque assez souvent, pas seulement avec Montréal, mais un peu dans toute la ligue.

On espère que, dans ce voyage difficile qui s’en vient, l’équipe sera en mesure d’améliorer sa performance en général, pour se donner une bonne chance d’obtenir un résultat positif.

Ces matchs permettront aussi de savoir où Montréal en est par rapport aux équipes de l’Ouest.