Un club à l’image de Joe Sakic

Avant le début de la série finale, je vous disais que mon cœur était avec l’Avalanche et je me réjouis de leur championnat parce que c’est mon ancienne équipe, mais aussi pour leur directeur général, Joe Sakic, un homme à qui il faut donner beaucoup de mérite.

J’ai joué un peu plus de deux saisons avec Sakic et j’ai rapidement constaté qu’il était un grand capitaine et maintenant on peut le consacrer comme un des meilleurs directeurs généraux de la LNH. Son équipe est à son image. Ses joueurs étaient en mission et au bout du compte ils voulaient davantage la coupe Stanley que le Lightning.

Il s’agit de deux grandes organisations et si vous permettez, c’est même un peu décourageant pour les partisans du Canadien qui n’a pas gagné la coupe Stanley depuis 1993. L’Avalanche l’a gagnée en 1996, 2001 et 2022 ; le Lightning, en 2004, 2020 et 2021. Ces organisations ont su se reconstruire au moins deux fois et elles seront encore dangereuses dans les prochaines saisons.

Pendant plus de 25 ans, le Canadien a fait du surplace et si ça commence à être encourageant, le Tricolore n’est pas encore rendu au niveau de sérieux aspirant à la coupe.

Le gardien du Colorado Darcy Kuemper avait beaucoup de pression face au meilleur de sa profession, Andrei Vasilevskiy, et même s’il a accordé de mauvais buts ici et là, il ne s’est jamais effondré et son entraîneur Jared Bednar lui a fait confiance.

D’ailleurs, tout le monde se soutenait chez l’Avalanche. On n’a rien entendu de négatif, et ça, c’est à l’image de Sakic. Comme capitaine, il s’assurait que tout le monde se sentait intégré à l’équipe. Dans ma carrière, j’ai souvent vu des vétérans à peine adresser la parole aux recrues, mais Sakic prenait soin de tout le monde.

Il était d’une grande gentillesse, non seulement avec tous les joueurs mais aussi avec les préposés à l’équipement et tous les employés qu’il côtoyait.

La même personne

Lorsque j’ai joué au golf avec lui, il y a deux ans, j’ai retrouvé le même homme. Il m’a démontré qu’il était très lucide dans son évaluation de l’Avalanche et comme un bon joueur d’échecs, il voyait plusieurs coups à l’avance. J’étais impressionné à quel point il connaissait ses joueurs sur le plan humain.

On dit que le leadership commence au haut de la pyramide et Sakic en est le parfait exemple. Ses meilleurs joueurs sont également des leaders si on pense au capitaine Gabriel Landeskog, à Nathan MacKinnon et à Cale Makar, notamment.

Pas de panique

La patience est une grande vertu. Bednar a dit qu’il s’attendait à être congédié après sa première saison en 2016-2017, mais Sakic n’a jamais paniqué. Il l’a mis en poste parce qu’il croyait en ses qualités d’entraîneur et de leader et il ne l’a pas trahi.

En fait, Bednar a été aussi bon que le réputé Jon Cooper dans cette finale et je trouve que les deux hommes se ressemblent beaucoup.

Fin calculateur, Sakic n’a pas voulu surpayer son ancien gardien Philipp Grubauer et il s’est tourné du côté de Kuemper. Il a négocié à la dure avec Kent Hughes pour obtenir Artturi Lehkonen du Canadien en retour de Justin Barron, mais à la fin, le DG a aussi cédé un choix de deuxième tour en 2024. Sakic avait bien compris ce que Lehkonen lui apporterait.

Sakic est aussi un homme juste. Dans le cas de Makar, il lui a donné le gros lot dès son deuxième contrat, sachant très bien quel type de joueur et de personne il était.

Il aura plusieurs contrats à négocier cet été, mais je suis convaincu qu’il va trouver les solutions pour maintenir l’Avalanche au sommet. Chose certaine, il mérite toutes nos félicitations.

– Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

Paul Maurice en Floride

Photo d'archives, Martin Chevalier

Lorsqu’il est question de patience, les Panthers de la Floride ne ressemblent en rien au Lightning de Tampa Bay. C’est quand même étonnant qu’ils n’aient pas retenu les services d’Andrew Brunette derrière le banc. Après tout, il était finaliste au trophée Jack-Adams comme meilleur entraîneur. Paul Maurice est un homme d’expérience, mais j’aurais tout de même laissé la chance à Brunette d’entamer la prochaine saison.

Luke Richardson à Chicago

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

Le Canadien a perdu un excellent adjoint en Luke Richardson. J’ai hâte de voir qui lui succédera. Ce sera probablement quelqu’un proche de Martin St-Louis. Richardson est un homme bon, mais la tâche s’annonce ardue à Chicago.

La soirée Auston Matthews

Photo AFP

Auston Matthews a été le roi de la soirée des trophées en soulevant le Hart et le Ted-Lindsay. Il avait déjà gagné le trophée Maurice-Richard comme meilleur buteur avec 60 buts et ça démontre à quel point cet exploit est exceptionnel. L’impressionnant défenseur de l’Avalanche Cale Makkar a remporté le trophée Norris, puis la coupe Stanley et le Conn-Smythe. Il ajoutera probablement le trophée Hart à sa collection, un jour.

Bravo à Luongo !

Photo d'archives AFP

Roberto Luongo mérite amplement sa nomination au Temple de la renommée. Il a fait des petits miracles à ses débuts avec les Panthers de la Floride, mais l’équipe n’était pas de taille. C’est à Vancouver qu’il s’est démarqué et il est passé à un match près de gagner la coupe Stanley. Ce que je retiens de lui, c’est sa constance. Il a excellé saison après saison et il a joué plus de 70 matchs quatre campagnes d’affilée. L’ayant côtoyé à la Coupe du monde en 2004, je peux vous dire qu’il est un des plus grands travaillants que j’ai connus. Il était aussi un excellent coéquipier et on se souviendra qu’il avait accepté d’être relégué au rôle de numéro deux avec les Canucks derrière le jeune Cory Schneider et il l’avait même appuyé.