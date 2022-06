Un manufacturier d’ici vendu pour 1,2 milliard de dollars

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises d’ici et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

La multinationale Saint-Gobain avale Kaycan

Le géant français Saint-Gobain a récemment annoncé l’acquisition du fabricant québécois de produits de revêtement extérieur Kaycan pour 1,2 milliard $. Fondée en 1974 par la famille Dubrofsky, Kaycan emploie 1300 personnes et compte 12 usines, dont neuf au Canada. Au Québec, Saint-Gobain est déjà propriétaire d’une usine de gypse qui a récemment reçu une subvention de 40 millions $ de Québec. Par ailleurs, Uniboard, une autre entreprise appartenant à la famille Dubrofsky, a annoncé cette semaine un investissement de 250 millions $ dans son usine de Val-d’Or, un projet pour lequel elle recevra des aides publiques totalisant 80,5 millions $.

Le Fonds FTQ investit 100 M$ dans Fiera

Le gestionnaire d’actifs montréalais Fiera Capital a annoncé jeudi dernier un emprunt de 100 millions $, sous forme de débenture, auprès du Fonds de solidarité FTQ. La débenture est assortie d’un taux d’intérêt de 6 %. L’argent permettra notamment à Fiera de racheter, la semaine prochaine, pour 86,3 millions $ en débentures qui viennent à échéance l’an prochain.

Potloc recueille 35 M$

La jeune pousse montréalaise Potloc vient de conclure une ronde de financement qui lui a permis d’amasser 35 millions $ auprès d’Investissement Québec, de la firme torontoise First Ascent Ventures, du Fonds Ecofuel, de Desjardins, de BrightSpark Ventures et de BDC Capital. Fondée en 2014, Potloc a mis au point une technologie d’échantillonnage pour la réalisation d’études de marché sur les réseaux sociaux. L’entreprise est passée de 60 à 230 salariés au cours des 12 derniers mois. Elle compte notamment Lowe’s, L’Oréal et KPMG parmi ses clients.

Ils achètent du Power

Le président du conseil d’administration de Bombardier, Pierre Beaudoin, a acheté la semaine dernière pour près de 1 million $ d’actions de Power Corporation. M. Beaudoin est administrateur de Power depuis 2005. De son côté, le PDG de Power, Jeffrey Orr, a acquis pour plus de 840 000 $ d’actions du conglomérat montréalais. Le titre de Power a reculé de plus de 18 % depuis le début de l’année.

Maxi-Métal vendue à Oshkosh

L’entreprise beauceronne Maxi-Métal a récemment accepté une offre d’achat de l’entreprise américaine Oshkosh Corporation dont la valeur n’a pas été divulguée. Fondée en 1983, Maxi-Métal construit des camions incendie et des véhicules utilitaires. Elle appartenait à Danny Dufour, qui est également PDG de l’entreprise. Oshkosh était déjà un partenaire d’affaires de Maxi-Métal depuis plusieurs années.

Il achète du GDI

Vice-président exécutif de GDI Services aux immeubles, Jocelyn Trottier a acheté pour plus de 160 000 $ d’actions de l’entreprise montréalaise il y a une dizaine de jours. Il en détient désormais pour plus de 840 000 $. Le titre de GDI, qui se spécialise dans l’entretien de bâtiments, a cédé plus de 20 % depuis le début de l’année.