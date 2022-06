Un organisme d’ici aide à nourrir l’Ukraine

Une organisation québécoise offre de nouvelles serres et de l’équipement de transformation laitière à des agriculteurs ukrainiens qui subissent les contrecoups de l’invasion russe.

L’organisme de coopération SOCODEVI, basé à Québec, avait lancé en janvier 2021 un nouveau projet dans le Donbass pour soutenir des agriculteurs de la région déplacés durant la guerre en 2014 et qui étaient finalement de retour chez eux.

Mais ceux-ci ont dû, en février, quitter une nouvelle fois leurs installations en raison du conflit avec la Russie.

« On avait commencé un projet d’après-guerre, pour que les gens puissent retrouver leur terre et cultiver en paix. Mais ils ont dû partir une autre fois », se remémore François Dionne, directeur des programmes internationaux chez SOCODEVI.

Un lieu plus sécuritaire

Plusieurs d’entre eux sont maintenant installés à Lviv, une ville relativement épargnée dans l’ouest du pays.

« Certains agriculteurs hébergent et offrent un espace à des collègues relocalisés afin de les supporter », affirme Iryna Volovyk, une partenaire locale du projet.

Ses collègues et elle ont aussi eu l’idée de construire deux serres en banlieue de Lviv, qui étaient au départ destinées au Donbass, afin que des agriculteurs déplacés puissent poursuivre leurs activités.

Photo courtoisie, SOCODEVI

« Nos agriculteurs ne doivent pas seulement survivre, mais aussi penser au futur », explique Mme Volovyk.

Même si plusieurs agriculteurs sont toujours en mesure de poursuivre leurs activités, ils ne sont pas nécessairement capables d’écouler leurs stocks.

C’est ce qui est arrivé à plusieurs fermes laitières, lorsque les transformateurs agroalimentaires ont fermé leurs usines.

Ces agriculteurs doivent toutefois continuer de s’occuper de leurs bêtes, ce qui implique de rester pris avec des quantités importantes de lait non pasteurisé.

Une question de survie

« La production laitière est la seule source de revenus dans certains villages et une question de survie pour certaines familles », mentionne une autre partenaire de SOCODEVI, Olena Velychko.

Une coopérative laitière située à la frontière des régions de Kharkiv et de Dnipro s’est donc équipée pour produire du fromage artisanal dans leur maison.

Photo courtoisie, SOCODEVI

D’autres « transforment le lait afin de créer de nouveaux produits destinés au marché local comme du lait pasteurisé ou de la crème sure. Une partie est offerte gratuitement aux personnes relocalisées et à l’armée », précise Mme Velychko.

Peu avant l’invasion de l’Ukraine, SOCODEVI planchait aussi sur un projet d’usine de transformation laitière à Lviv.

« On se demandait si on devait arrêter, mais finalement on va la terminer parce que les gens en ont vraiment besoin. C’est un exemple d’appui à la sécurité alimentaire », affirme M. Dionne.

« On est encouragé à continuer les projets, à rester. Dans les prochaines années, il y aura encore beaucoup d’appétit de la part du gouvernement canadien d’investir en coopération internationale pour rebâtir le pays », croit-il.