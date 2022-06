Voici comment augmenter la capacité de stockage de votre iPad

On s’entend, une tablette iPad ou celle d’une autre marque ne coûte pas le même prix quand le stockage est de 64 Go ou de 2000 Go (2 teraoctets). Au catalogue d’Apple, une tablette iPad Air M1 de 64 Go coûte 749 $, mais 200 $ de plus avec un stockage de 256 Go. L’iPad Pro 11 po de 128 Go commence à 999 $, la version 2 To, 2379 $ avant taxes bien sûr.

Sans oublier que les tablettes qui ont quelques années n’ont souvent qu’un stockage de 32 Go, voire moins et qu’il est impossible d’augmenter la mémoire du stockage SSD interne. Pour pallier cette capacité de base, il existe des solutions toutes simples qui coûtent moins cher que d’acheter un nouvel appareil.

Avec iCloud Drive

Avec Internet et la rapidité des connexions actuelles, les tablettes iPad ont accès aux services iCloud Drive et iCloud Photo Library et il est possible d’utiliser des services tiers en ligne comme Google Drive, Drop Box, et même le service OneDrive de 1 To inclus avec votre compte Microsoft 365 si vous en avez un.

En deux mots, il suffit de faire appel à l’infonuagique (cloud) comme un second stockage pour sa tablette.

Vous pouvez même y sauvegarder tout le contenu de votre tablette. Ce stockage infonuagique protège vos fichiers contre le bris, la perte ou le vol de votre appareil. Quoi qu'il arrive, vos fichiers et vos applications et tout votre multimédia seront toujours là, en ligne.

Amazon

Pour vos photos et vidéos

La meilleure utilisation du stockage en nuage concerne les photos et surtout les vidéos. Ces types de fichier prennent une quantité surprenante d'espace. Ainsi, déplacer une collection de photos et de vidéos vers le cloud peut libérer plusieurs gigaoctets de stockage sur votre tablette.

Avec l’écosystème Apple, regardez sur votre téléviseur les photos et vidéos stockées sur votre bibliothèque en ligne iCloud Photo; inutile de tout télécharger dans la mémoire de votre tablette. Logique identique pour vos fichiers musicaux, le service Apple Music qui inclut iTunes Match diffuse votre musique sur vos appareils iOS (iPad et iPhone).

Vous pouvez également utiliser AirPlay pour projeter l'écran de votre iPhone ou iPad sur votre téléviseur, ce qui vous permet d'interagir avec n'importe quelle application de votre téléphone intelligent ou tablette à l'aide de votre téléviseur.

Apple

Avec un disque ou un lecteur externe

Autre solution encore plus simple, celle de connecter un stockage externe ou une mémoire flash.

Avec le système iPadOS de votre tablette et ses capacités de gestion de fichiers, l'iPad a gagné la possibilité de prendre en charge les lecteurs externes et les clés USB. Cela vous permet de stocker des fichiers multimédias sur un stockage externe peu coûteux et d'économiser l'espace de votre iPad pour les applications essentielles.

Première chose à vérifier, le type de connexion-recharge de votre iPad : USB-C, connecteur Lightning, sinon utilisez un adaptateur en cas d’incompatibilité. Deuxième élément, ce support externe doit idéalement être alimenté par la même connexion de votre iPad – et non par une alimentation externe, trop encombrante.

Pour connecter un disque dur externe, un lecteur USB ou un lecteur de cartes SD à votre iPad, utilisez l'application Fichiers pour afficher le contenu du stockage externe.

Supprimer le superflu

Le système de l’iPad permet de mesurer l’espace occupé et libre et de découvrir les contenus qui accaparent trop de mégaoctets.

Allez sur Réglages > Général > Stockage iPad. Patientez quelques secondes pour connaître en ordre décroissant la taille de chaque application.

Par exemple, si vous ne jouez plus à Asphalt 8, tapez le nom du jeu pour le désinstaller ou le supprimer. Dans un cas comme dans l’autre, 3,26 gigaoctets seront ainsi libérés.

Autre action, allez dans Réglages > Safari > Effacer l’historique de navigation pour supprimer les données en cache et l’historique de vos navigations.