Votre maison, un fonds de retraite?

Je vous ai parlé récemment de ce dilemme qui se manifeste parfois quand on se retrouve avec une somme d’argent à faire fructifier : vaut-il mieux l’investir en vue de sa retraite ou la mettre sur son hypothèque ?

La suite de ce questionnement pourrait se poser ainsi : sa propriété peut-elle servir à financer ses vieux jours ?

Normalement, on devrait arriver à la fin de sa carrière avec une maison payée et un bas de laine bien garni, les deux options exposées plus haut ne s’excluent donc pas forcément.

Mais voilà, il se trouve toujours des propriétaires pour rembourser leur hypothèque à la course, puis se satisfaire de cet effort, convaincus que leur actif immobilier suffira pour combler leurs besoins de retraite.

J’ai de mauvaises nouvelles pour eux.

Vendre et réduire

Rien n’est impossible, remarquez.

La voie la plus prometteuse consiste alors à vendre sa résidence, à investir le capital pour le faire durer le plus longtemps possible, et à vivre à loyer.

Pour améliorer les chances de succès, il est préférable de quitter un marché immobilier chaud pour déménager vers une région plus abordable. Le chemin inverse rend le plan hasardeux.

Le plus ardu dans cette opération reste de se départir de sa maison pour aller en appartement. Investir le fruit de la vente n’est pas non plus évident quand on a ignoré cette possibilité toute sa vie. On ne change pas facilement de religion à 65 ans.

Alors, quelles sont les autres options ?

Hypothèque inversée et marge de crédit

Si l’on tient à habiter sa maison, alors il faut en extraire le capital dormant.

Deux moyens le permettent : l’hypothèque inversée et la marge de crédit hypothécaire. J’ai déjà abordé la question, mais revenons-y sous un nouvel éclairage.

L’hypothèque inversée consiste à demander un prêt basé sur la valeur de sa résidence. Deux institutions offrent ce produit : Banque HomeEquity et Banque Équitable. La taille de l’emprunt, entre 15 % et 55 % de la valeur de la propriété, dépendra de l’âge du client ; plus il est jeune, plus faible sera le montant auquel il aura accès. Le prêt et les intérêts accumulés seront généralement remboursés à la revente de la maison ou au décès.

La marge de crédit hypothécaire permet quant à elle de puiser jusqu’à 65 % de la valeur libre d’hypothèque de l’immeuble, avec pour seule obligation de payer les intérêts chaque mois.

On constatera que les montants qu’un propriétaire peut tirer de son bien immobilier ne représentent qu’une fraction de la valeur de ce dernier. Ce n’est pas énorme pour financer une retraite.

Et dans les deux cas, ce n’est pas gratis. Avec l’hypothèque inversée, les taux d’intérêt (fixes) approchent 7 %, excluant les autres frais. La marge de crédit hypothécaire coûte moins cher, autour de 3,7 %, et fluctue selon le taux directeur de la Banque du Canada.

Bouclons la boucle, maintenant. Je n’ai rien contre l’idée d’accélérer le remboursement de son hypothèque pour épargner des intérêts. Si le plan de retraite s’appuie uniquement sur la valeur de sa propriété, on doit s’attendre en revanche à payer encore des intérêts pour en extraire le capital.

C’est sans doute mieux que rien, mais la stratégie n’est pas géniale.

Améliorer sa retraite