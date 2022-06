10 raisons de ne plus présenter de galas

Avez-vous été surpris le 20 juin quand TVA a annoncé la fin du Gala Artis ? Pas moi. Au contraire. J’étais surprise qu’il n’y ait pas plus de galas qui aient reçu leur arrêt de mort.

Ça fait des années que je couvre des galas pour Le Journal, et avec le temps, ce qui était au départ « des soirées pleines d’excitation » est devenu « des soirées pleines de frustrations ».

Voici donc dix raisons pour lesquelles les galas restants devraient aussi disparaître, comme les dinosaures d’une autre époque.

1. La durée.

Pourquoi se taper deux ou trois heures de télé alors que le lendemain, les médias vont nous résumer en 45 secondes les gagnants importants, nous faire jouer les extraits percutants et nous expliquer la controverse de l’heure ?

2. Les tenues.

Un des seuls intérêts des galas français ou américains, c’est de voir qui est la vedette la mieux habillée. Au Québec, c’est de voir qui est la moins mal habillée. Les vedettes se plaignent de devoir s’habiller chic vu que nos designers ne prêtent pas de robes. Et c’est sans parler du « deux poids deux mesures » hommes/femmes. En éliminant les galas, tout le bottin de l’UDA peut s’habiller en mou et se laisser pousser le poil des jambes et la repousse de cheveux !

3. Les discours de remerciements plates.

Ça m’a toujours fascinée de voir des professionnels de la scène, qui ont eu 364 jours pour se préparer à l’éventualité où ils gagneront un trophée, se trouver aussi dépourvus et bredouillants une fois sur scène.

4. Les leçons de morale.

Si je veux me faire sentir coupable ou accusée de tous les maux, je vais lire une chroniqueuse du Devoir ou aller à un congrès de Québec solidaire. Mais un soir de fête, de champagne et de célébration de l’excellence, je n’ai pas envie de me faire pointer du doigt par des curés de la bien-pensance.

5. La rectitude politique.

Elle a tué l’audace, l’insolence, le sarcasme, le deuxième degré : tous les ingrédients qui font qu’un gala est épicé, relevé et piquant et pas une soirée fade et sans saveurs. À force d’avoir peur d’offenser « tout le monde et sa-son-ses voisin.e.s », on ne taquine plus personne. Si les galas n’ont pas le courage d’être iconoclastes, qu’ils disparaissent.

6. « L’entre-soi ».

Quand un Petit Milieu se fait un party avec des blagues ou des références que seuls les membres du Petit Milieu peuvent comprendre, ou récompense des œuvres que seul Le Petit milieu a vues, le Grand Public se sent exclu et a envie de faire un Grand Doigt d’Honneur au Petit Milieu.

7. La faiblesse des textes.

Trop de galas des dernières années ont surfé sur des textes d’une banalité sans nom. Quand on est rendus que des galas d’humour ne font pas rire, c’est qu’il est temps d’appeler « SOS-Mourir dans la dignité ».

8. Les cotes d’écoute.

Elles ont fondu plus vite que les glaciers de l’Arctique. Et ce n’est pas juste « la faute à la pandémie ».

9. Le mâchage de gomme.

Ai-je vraiment besoin d’expliquer ?

10. La médiocrité.

Un gala est censé célébrer l’excellence, le dépassement, l’effort. Si le langage est relâché, que les numéros sont bâclés et l’attitude blasée, on célèbre quoi, exactement ?