LAFLAMME, Francis



À l'Institut Universitaire en santé mentale de Québec, le 21 juin 2022, à l'âge de 70 ans et 10 mois, est décédé monsieur Francis Laflamme, fils de feu Edouard Laflamme et de feu Marie-Berthe Boutin. Il demeurait Québec, autrefois de Buckland.La famille recevra les condoléances à la salle dude 9h à 10h30,Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Il était le frère de: feu Gérard (Pauline Chamberland), feu Claire, Rosaire (feu Nicole Nolet), feu Jean-Paul (Hélène Jolin), feu Noëlla (Léonard Roy), Simone (Henri Lemieux), Thérèse (Léonard Bolduc) et Ghislain (Colombe Labrie). Il laisse dans le deuil ses tantes, oncles, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel de l'Institut Universitaire en santé mentale pour les bons soins prodigués et merci sincère à Caroline Laflamme pour son dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus-en Bellechasse (Communauté Buckland) 134, rue Principale Ste-Claire (Québec) G0R 2V0. Les arrangements funéraires de monsieur Laflamme ont été confiés à la