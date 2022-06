Les moniteurs bénévoles de la région de Québec des Escadrilles de plaisance CPS-ECP célèbrent cette année le 50e anniversaire de leur engagement en faveur des plaisanciers. Cette unité a été créée en 1972, dans la Capitale, à la demande des dirigeants du Yacht-Club de Québec, suite au transfert à Rimouski de la plupart des formateurs de l’Institut maritime du Québec. La pratique de la plaisance connaissait alors une popularité croissante qui ne s’est jamais démentie et les officiers du Yacht-Club tenaient à ce que les pratiquants continuent d’avoir accès à des instructeurs compétents avant d’affronter le fleuve Saint-Laurent, ses courants, marées et nombreuses règles découlant de la présence constante de navires commerciaux. Sur la photo, Jean-Guy Giguère, le commandant de l’Escadrille de Québec, reçoit des mains de Lise Blais-Huot, l’officier exécutif national de l’organisation, une lettre de reconnaissance soulignant les 50 ans de bénévolat.

Heureuse initiative

Jean-François Leclerc a mis sur pied récemment, à titre personnel, une initiative au bénéfice de la Fondation de Lauberivière. Il avait proposé à un groupe d’amis de participer à une visite guidée de la nouvelle Maison de Lauberivière en échange d’un don qu’il s’engageait à jumeler, et ce, jusqu’à concurrence de 5000 $. L’Initiative a été heureuse puisque c’est une somme de 14 150 $ qui a été remise à la Fondation. Par ce geste, M. Leclerc espère surtout encourager d’autres personnes à faire de même en soutien aux usagers de Lauberivière. Sur la photo, Manon Beaudoin, directrice générale de la Fondation de Lauberivière, est entourée de gauche à droite par François Denault, Marc Robitaille, Bruno Vien, Jean-François Leclerc, l’initiateur de l’événement, Martin Jacques, Philippe Cusson, Louis Latulippe et Emmanuel Moisan.

Rayon d’espoir

De fortes pluies ont empêché les organisateurs de la Fondation Rayon d’Espoir de tenir leur activité de financement (marche dans les rues de Saint-Raphaël de Bellechasse) le 18 juin dernier. Elle s’est donc déroulée à l’intérieur et a pris la forme d’une danse animée par le duo Pierre et Simone. Un montant de 17 750 $ a été amassé, somme qui servira à offrir des activités stimulantes pour les résidents des CHSLD de Bellechasse situés à Saint-Gervais, Saint-Raphaël, Sainte-Claire et Saint-Anselme.

En souvenir

Le 29 juin 2007. Cinq ans après avoir lancé l’iPod, Apple se lance sur le marché du mobile et espère obtenir le même succès. L’entreprise lance ainsi l’iPhone aux États-Unis, à grand renfort de marketing. L’iPhone cumule les fonctions de téléphonie mobile, bien sûr, mais aussi d’internet, de musique et de vidéo. Sur la photo, le défunt PDG d’Apple, Steve Jobs, tient le nouvel iPhone.

Anniversaires

Nicole Scherzinger (photo), chanteuse, danseuse, parolière et actrice américaine, 44 ans... Theoren Fleury, joueur de hockey canadien (1988-2003 : Flames, Avalanche, Rangers, Blackhawks), 54 ans... Jean-Louis Asselin, grand amateur de pêche au saumon, 66 ans... Pedro Guerrero, joueur de baseball de la République dominicaine (1978-92 : Dodgers, Cards), 66 ans... John Boccabella, joueur de baseball, avec les Expos de 1969 à 1973, 81 ans... Viola Léger, ex-enseignante et comédienne (La Sagouine), 92 ans.

Disparus

Le 29 juin 2021 : Stuart Damon (photo), 84 ans, acteur américain pour son rôle de Craig Stirling dans la série Les Champions... 2021 : Donald Rumsfeld, 88 ans, ancien faucon et chef du Pentagone... 2020 : Johnny Mandel, 94 ans, compositeur et arrangeur musical américain... 2019 : Claude Lemieux, 67 ans, comédien et metteur scène québécois... 2018 : Steve Ditko, 90 ans, dessinateur et scénariste américain de comics (cocréateur de Spider-Man)... 2017 : Dave Semenko, 59 ans, le protecteur de Wayne Gretzky avec les Oilers d’Edmonton (LNH)... 2016 : Carl Haas, 86 ans, grand nom du sport automobile américain (Newman-Haas Racing)... 2013 : Sarah Guyard-Guillot, 30 ans, acrobate du Cirque du Soleil... 2013 : Jim Kelly, 67 ans, acteur américain... 2012 : Henry Schimberg, 79 ans, industriel américain, ancien président de Coca-Cola Entreprises... 2011 : Billy Costello, 55 ans, boxeur américain, champion du monde poids super-légers (1984)... 2008 : Diane Hébert, 51 ans, la 1re Québécoise à recevoir une greffe cœur-poumons... 2006 : Paul Lorrain, 89 ans, physicien québécois de réputation internationale... 1995 : Lana Turner, 75 ans, célèbre pin-up des années 1940.