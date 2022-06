GAGNON, Hélène



Au CISSS Alphonse Desjardins / de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 janvier 2022, à l'âge de 74 ans et 1 mois, est décédée madame Hélène Gagnon épouse de feu monsieur Jean-Raymond Morrisson, fille de feu monsieur Maurice Gagnon et feu madame Juliette Lamontagne. Elle demeurait à Sainte-Hénédine autrefois de St-Charles-de-Bellechasse. La famille accueillera parents et amis à lade 9 h 00 à 10 h 45.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Mario (Dany), feu Éric, Edith (Richard), Steve (Nancy), Alain (Anick), ses petits-enfants : Cédric, Maude, Samuel, Justin, Jade, Alyssa, Mathias, Félix, Alexis, Annabelle, Frédérique, Zachary, Morgane, Ylanne et Alexis, ses frères et soeurs : Yves (Lisette Gagné), Véronique (feu Rémi Lecomte), Denis (Maria Bilodeau), Yvette (Philippe Bilodeau), Fernand (Diane Simard), Rémi (Marianne Langlois), Gisèle (Pierre Guay), Gaétane (Raymond Bilodeau) ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Morrisson, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée à la :