DOUCET, Sœur Murielle



À Sillery, le 25 juin 2022, à l'âge de 92 ans, est décédée Sœur Murielle Doucet des Sœurs de la Sainte Famille de Bordeaux. Née au Lac Humqui, elle était la fille de feu Monsieur Wilfrid Doucet et de feu Dame Hedwidge Dubé.La Communauté et sa famille recevront les condoléances, à la, à compter de 13h30.L'inhumation aura lieu immédiatement après le service religieux au cimetière Saint-Michel de Sillery. Outre sa famille religieuse, Murielle laisse dans le deuil, ses sœurs: Wilfrida, feu Huguette, Paule, Stella, Ghislaine et ses deux frères: Louis et Albéric tous deux décédés. Elle laisse aussi dans le deuil ses belles-sœurs: Denise Paquet et Irène Deschamplain. Elle compte aussi de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Un chaleureux merci au personnel de l'Unité de Soins, pour la qualité des soins prodigués durant ces longues années. La direction des funérailles a été confiée à laMaison funéraire