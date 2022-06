Chaos dans les aéroports: Air Canada prévoit couper des vols en juillet et en août

Dépassé par la reprise effrénée du trafic aérien, le transporteur Air Canada devra se résoudre à couper son nombre de vols offerts en juillet et août.

C’est à tout le moins ce qu’a indiqué l’entreprise dans un courriel envoyé à ses clients mercredi.

«Pour atteindre le degré de stabilité opérationnelle nécessaire, nous devons, à contrecœur, pratiquer des réductions substantielles de notre horaire en juillet et en août, afin de diminuer les volumes et les flux de passagers à un niveau que nous croyons viable pour le système de transport aérien», peut-on lire dans le message signé par le président et chef de la direction d’Air Canada, Michael Rousseau.

Aucun détail n’a été fourni dans l’immédiat quant au nombre de vols qui pourraient être annulés dans les prochaines semaines.

Le dirigeant a reconnu qu’Air Canada a été dépassée par la vigueur de la reprise du trafic aérien, après plus de deux ans de pandémie.

«En dépit d’une planification détaillée et rigoureuse, les embauches les plus massives et les plus rapides de notre histoire et des investissements dans les appareils et l’équipement, nous devons nous rendre à l’évidence que les défis complexes et inévitables de l’industrie ont également perturbé les activités d’Air Canada», a fait valoir M. Rousseau en présentant «[ses] plus sincères excuses à nos clients et à nos employés».

Pire au monde

Selon les données du site FlightAware, 58 % des vols d’Air Canada prévus mercredi ont été retardés, ce qui représente le pire pourcentage parmi toutes les compagnies aériennes recensées par la plateforme.

Il faut dire que deux des principaux aéroports desservis par Air Canada, Montréal-Trudeau et Pearson, à Toronto, font mauvaise figure en matière de ponctualité ces jours-ci. Mercredi, 37 % des vols ont affiché un retard à Montréal, contre 41 % à Toronto, ce qui les place respectivement au 8e et 6e rang des aéroports affichant le pire taux de retard au monde, montrent les données de Fligtaware.

Le président-directeur général d’Aéroports de Montréal, Philippe Rainville, a d’ailleurs indiqué qu’une réduction du nombre de vols quotidien paraît inévitable.

«Je vais vous avouer que nous regardons sérieusement à réduire l’offre pour les voyages. Peut-être que pendant un certain moment, nous allons être obligés d’abandonner quelques vols et d’annuler des destinations pendant l’été», avait-il affirmé mardi à TVA Nouvelles.