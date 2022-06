Création d’un incubateur spécialisé en santé mentale

L’INO s’associe au centre de recherche Cervo de Québec, afin de créer un incubateur d’entreprises spécialisées en neurosciences et en santé mentale.

L’annonce a été faite en présence du maire de Québec, Bruno Marchand, à l’hôtel de Ville mercredi après-midi. Ce projet implique la participation de Quantino, un incubateur spécialisé en haute technologie lancé par l’INO, en 2020.

«Cette mise en place d’un service d’incubation spécialisé en neurosciences et à santé mentale, c’est quelque chose d’unique», a souligné M. Marchand.

La contribution de la Ville correspond à la mise en place de Quantino par le biais de sa Vision entrepreneuriale Québec 2023 qui incluait également une participation du ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec.

«C’est prometteur pour la suite», a lancé M. Marchand.

Pour Alain Chandonnet, président-directeur général de l’Institut national d’optique (INO), cette annonce est importante puisqu’elle démontre toute la polyvalence des technologies de la lumière et «la grande maturité que la région de Québec démontre dans leur maîtrise.»

«Elle permettra de mettre au point plus rapidement des innovations de calibre internationale. Ainsi, prospéreront des nouvelles entreprises, tout comme l’INO, qui seront appelées à changer des vies ici et ailleurs», a dit M. Chandonnet.

Les startups auront accès à un ensemble de services spécialisés pour réussir en affaires et concrétiser leur projet touchant les maladies psychiatriques et du système nerveux, la mémoire et le système cognitif et qui ouvrent la porte à de nouvelles thérapies.

«C’est excessivement important pour la société afin d’élargir la gamme de solutions pour traiter plusieurs maladies neurologiques, un besoin grandissant entre autres dans le contexte de vieillissement de la population», a indiqué M. Chandonnet.

Près de 500 personnes œuvrent au centre de recherche Cervo de Québec pour sonder les mystères du cerveau et trouver de nouvelles approches thérapeutiques.

Les mystères du cerveau

«Le cerveau, c’est l’organe vivant le plus complexe de l’univers connu. Il permet d’effectuer des tâches bien plus complexes que les ordinateurs les plus puissants de la planète», a exprimé Yves de Koninck, directeur du Centre de recherche CERVO.

Les entreprises en démarrage pourront compter sur des équipements et des professionnels «pour quelques milliers de dollars par mois et parfois moins que ça», a souligné M. Chandonnet.

M. De Koninck rappelle que «tout le domaine de la santé mentale et des maladies neurologiques, dans le monde entier, est en retard par rapport à d’autres domaines médicaux.»

«On est tous en retard. (...) Il faut accélérer le développement. Les possibilités sont énormes. Donc, il faut foncer», a ajouté M. De Koninck.

Avant la commercialisation, il y a une série d’étapes qui requiert l’intervention de spécialistes qui vont pouvoir accompagner les entreprises dont l’action est ciblée et qui réclament un suivi très personnalisé, estime de son côté Jean-François Simard, député de Montmorency, qui était présent à l’annonce.