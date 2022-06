Crise du logement: près d’une trentaine de familles toujours à la recherche d’un toit à Québec

À moins de 24 heures du jour national du déménagement, trois fois plus de familles de la région de Québec sont toujours à la recherche d’un logement, comparativement à pareille date, en 2021.

C’est près d’une trentaine de ménages qui vivent des heures d’angoisse alors qu’ils sont toujours sans logement à la veille du 1er juillet.

Sébastien Olivier, office municipal d’habitation de Québec

« C’est plus élevé cette année. Si je compare à l’an dernier, à pareille date, c’était huit [ménages] », indique Sébastien Olivier, directeur du développement organisationnel à l’Office municipal d’habitation de Québec (OMHQ).

Sans surprise, la rareté des logements, les coûts faramineux et les locataires évincés pour rénovations expliquent principalement cette situation inquiétante.

Quoi qu’il en soit, M. Olivier demeure positif et espère pouvoir trouver un logement pour tout le monde. Mais il veut également éviter un phénomène constaté dans d’autres villes, alors que les demandes d’aide entrent jusqu’à la dernière minute.

« Faut pas laisser penser aux gens qu’ils vont se trouver un logement s’ils se mettent dans le trouble. Dans certaines villes, c’est un peu ce qui arrive », se désole-t-il.

Logements d’urgence

Il explique que dans de telles situations, les locataires sont dirigés vers les logements d’urgence et ils passent devant ceux qui se trouvent sur une liste d’attente.

« À Québec, il y a plus de 2000 ménages qui attendent sur la liste », précise M. Olivier.

Pour l’heure, le pire scénario pour ces ménages est l’hébergement temporaire, comme loger chez un proche ou, encore, dans les hôtels.

Cette dernière option est, toutefois, moins réaliste, alors que les activités touristiques sont en reprise après deux ans de pandémie.

« On va les accompagner jusqu’au bout. Notre mission est que personne ne soit laissé pour compte le 1er juillet », fait-il valoir.

Il espère que d’autres logements abordables seront disponibles en août et en septembre.

Un drame

De son côté, Nicole Dionne, coordonnatrice au Bureau d’Animation et Information Logement du Québec métropolitain (BAIL), espère un miracle avec le service d’aide de l’OMHQ.

« C’est vraiment difficile pour les ménages locataires cette année. C’est vraiment un drame encore en 2022 », laisse-t‐elle tomber.

Au début du mois, dans le cadre d’une manifestation contre les hausses abusives de loyer, plusieurs organismes d’aide au logement demandaient au gouvernement un contrôle obligatoire et universel des loyers, et que les taux d’augmentation du Tribunal administratif du logement deviennent des taux obligatoires et non pas optionnels.

« Pour le moment, il n’y a rien eu de significatif et structurant comme proposition. Donc les locataires sont un peu laissés à eux-mêmes », termine-t-elle.