Jonathan David avec Alphonso Davies?

Jonathan David et Alphonso Davies sont déjà habitués à faire la pluie et le beau temps avec l’équipe nationale canadienne de soccer.

Pourraient-ils le faire également en club, alors que le Bayern Munich aurait montré son intérêt envers l’attaquant de 22 ans?

La grande organisation allemande serait l’une des intéressées à acquérir les services de David, particulièrement en raison du départ imminent du Polonais Robert Lewandowski. Selon plusieurs médias européens, le club de Lille, qui emploie actuellement l’Ottavien, demanderait un montant de transfert de 70 millions d’euros, soit plus de 90 millions $ canadiens.

Le réseau TSN a rapporté mercredi que le principal intéressé souhaiterait quitter la Ligue 1 et la France pour l’un des grands clubs européens, et qu’il désirait réfléchir avant de faire part de sa décision. En plus des géants espagnols de Barcelone et de Madrid, plusieurs ténors anglais auraient passé des coups de fil aux dirigeants lillois.

Après un passage très réussi à La Gantoise, en Belgique, David a rejoint le LOSC en août 2020. Il y a d’emblée obtenu beaucoup de succès et cette saison, il a conclu avec 19 buts en 48 rencontres toutes compétitions confondues.

Avec le Canada, ses neuf filets ont aidé le pays à terminer au sommet du groupe qualificatif de la CONCACAF pour la Coupe du monde au Qatar. Il a d’ailleurs combiné efficacement avec Davies, défenseur au Bayern Munich depuis 2019.

La période des transferts en France se terminera le 1er septembre. Les prochains matchs de David à Lille sont prévus au mois d’août.