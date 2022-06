Kevin Fiala échangé aux Kings

Le Wild du Minnesota a échangé l’attaquant Kevin Fiala aux Kings de Los Angeles, mercredi.

En retour, le Wild a mis la main sur le choix de première ronde en 2022 (19e au total) des Kings et l’espoir Brock Faber.

Selon le réseau Sportsnet, Fiala aurait paraphé une prolongation de contrat avec l’organisation californienne, lui qui aurait pu devenir joueur autonome avec compensation le 13 juillet prochain. L’ailier de 25 ans aurait obtenu une entente de sept ans d’une valeur annuelle de 7,9 millions $. Les Kings n'ont cependant pas confirmé la chose, contrairement à la transaction.

Le natif de la Suisse vient de connaître sa meilleure saison en carrière dans la Ligue nationale. En 82 parties en 2021-2022, il a touché la cible 33 fois et fourni 52 mentions d’aide pour 85 points.

En mai dernier, le directeur général du Wild, Bill Guerin, avait ouvert la porte à une transaction impliquant Fiala.

«Nous adorerions que Kevin soit de retour. Je ne sais toutefois pas si ce sera possible. Je suis incertain. Nous pouvons tout faire, mais à quel prix?», avait-il affirmé.

Rappelons que le club du Minnesota sera grandement hypothéqué par les rachats des contrats de Zach Parise et Ryan Suter dans les prochaines années, eux qui compteront pour plus de 12 millions $ en 2022-2023 et 14 millions $ en 2023-2024 sur la masse salariale du club.

En ce qui concerne Faber, le Wild a obtenu un défenseur qui était le capitaine des Golden Gophers de l’Université du Minnesota cette saison. Il avait été un choix de deuxième tour (45e au total) des Kings au repêchage de 2020.