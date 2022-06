Laforest annonce la construction de 1723 logements abordables

Alors que la crise du logement bat son plein et que 37 000 ménages attendent pour des logements sociaux, le gouvernement Legault a annoncé mercredi la construction de 1723 logements abordables, dès cet automne pour certains d’entre eux.

L’annonce de la construction de ces logements témoigne du succès du premier appel de projets du Programme d’habitation abordable Québec (PHAQ), estime la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, qui espère que cela permettra de dissiper les doutes à l’égard de ce nouveau programme.

«Les résultats du premier appel de projets démontrent clairement que nous avons vu juste en créant le Programme d’habitation abordable Québec (...). Les sceptiques ont été confondus!» a déclaré la ministre dans un communiqué de presse.

Or, la construction de tels logements prend environ trois à cinq ans, ce qui signifie qu’à court terme, la crise du logement n’est pas réglée.

Rappelons aussi que la construction de 6000 logements abordables est actuellement bloquée à Montréal en raison de problèmes d’ordre administratif.

En plus d’investir 300 millions $ dans le PHAQ, le gouvernement a aussi injecté 247 millions $ de plus dans AccèsLogis Québec lors du dernier budget, afin de favoriser la création de logements abordables et sociaux.

