Le tabac de contrebande fait mal à Couche-Tard

Le géant québécois Couche-Tard pense que les fumeurs se tournent davantage vers la cigarette de contrebande, ce qui a pour effet de faire baisser leurs ventes dans cette catégorie.

« Au Canada, on a vu un peu plus de pression dans la catégorie cigarette. Il semble y avoir un changement en raison du marché noir », a lancé lors de la conférence des investisseurs, mercredi, Claude Tessier, chef de la direction financière de Couche-Tard.

Plus tard lors de l’appel, les analystes sont revenus à la charge en posant des questions sur ce nouveau phénomène.

« Il y a un regain dans le marché noir. Je pense que ce sont des pressions temporaires en raison de l’inflation et des prix en général pour les consommateurs. Ils raflent probablement un peu de parts de marché », a analysé le PDG de Couche-Tard, Brian Hannasch.

D’après le numéro 1 de Couche-Tard, il pourrait aussi y avoir eu, ici et aux États-Unis, une consommation plus importante de tabac durant la pandémie.

« Depuis que ça rouvre, les gens fument peut-être un peu moins», a observé Brian Hannasch.

Profits à la baisse

Par ailleurs, le géant des commerces de proximité a déclaré un bénéfice net de 477,7 millions $ US pour le quatrième trimestre de 2022, contre 563,9 millions $ US en 2021, un montant en baisse de 15,3%.

Plus largement, Couche-Tard a engrangé un bénéfice net de 2,68 milliards $ US pour son exercice financier de 2022, en légère baisse de 0,8% par rapport aux 2,71 milliards $ US cumulés lors de l’exercice 2021.

-Avec la collaboration de l’Agence QMI