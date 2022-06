L’entrée en scène de Moreno

Depuis son arrivée avec les Blue Jays, le jeune Gabriel Moreno n’a pas déçu.

Certains, comme moi, croyaient peut-être qu’on lui avait fait gravir les échelons trop vite, mais le receveur a prouvé que nous avions tort.

Moreno démontre qu’il est un bon frappeur et qu’il sait bien diriger les lanceurs, autant les jeunes que les vétérans.

Le jeune homme n’a disputé que 227 matchs avec les filiales des Blue Jays, mais il a compilé une fiche intéressante, affichant une moyenne de ,311 avec 25 circuits et 173 points produits.

Kirk, pas piqué des vers

Moreno se veut le receveur d’avenir à Toronto. Toutefois, il ne faut pas oublier la présence d’Alejandro Kirk, le jeune Mexicain qui l’a précédé.

Kirk est un adjoint précieux pour le jeune Moreno. Non seulement est-il un excellent frappeur, mais malgré sa petite taille, il est agile et dirige bien les lanceurs.

La relève des Jays est bien présente au sein de l’équipe, notamment avec Alek Manoah au monticule. Même s’il a trébuché face aux Yankees de New York, le 18 juin, sa fiche est impressionnante depuis ses débuts dans le baseball majeur.

Depuis sa promotion avec le grand club, le jeune droitier de 24 ans affiche un dossier de 18 gains et seulement quatre revers en 34 présences sur la butte et une moyenne de points mérités de 2,71. En 199,1 manches, le Floridien n’a donné que 143 coups sûrs et 58 buts sur balles, et il a retiré 206 frappeurs au bâton.

Les Jays avaient vu juste lorsqu’ils en ont fait leur premier choix au repêchage de 2019.

Malheureusement, Hyun Jin Ryu, Tayler Saucedo, Trevor Richards et Andrew Vasquez ne sont pas là pour l’appuyer en raison de blessures.

Un autre élément qui ne passe pas inaperçu, c’est l’entrée en scène de Raimel Tapia.

Ce dernier est un produit des Rockies du Colorado, repêché en 2010. Les Jays ont fait son acquisition en retour de Randal Grichuk en mars.

Tapia est un voltigeur polyvalent qui peut patrouiller avec aisance, autant le centre que la gauche ou la droite.

Il ajoute un élément de vitesse, tant en défensive qu’en attaque. Il a déjà volé 20 buts avec les Rockies, la saison dernière. Et il n’a que 28 ans.

La maturité de Bichette

A-t-on besoin de dire que Bo Bichette a le baseball dans le sang ?

Son père, Dante, a joué durant 14 campagnes dans les majeures, compilant une moyenne de ,299 avec 274 circuits et 1141 points produits.

Et le jeune Bo est déterminé à marcher sur ses traces.

Les observateurs le voient travailler fort lors de tous les exercices, tous les jours de matchs et même de congé !

Avec la présence de Vladimir Guerrero fils au premier coussin, ils sont bien servis. Avec Matt Chapman, Santiago Espinal et Cavan Biggio, les Jays ne sont pas en reste, surtout que Lourdes Gurriel fils possède la polyvalence de pouvoir les remplacer au pied levé.

À ce chapitre, seules des blessures pourraient chambarder les plans de la formation de la Ville Reine.

Les lanceurs

Chez les partants, Manoah se veut la tête d’affiche, mais il ne faut pas oublier la présence de Kevin Gausman, Adam Cimber, Ross Stripling, Jose Berrios et Yimi Garcia, qui sont là pour l’appuyer solidement.

Chez les releveurs, les Jays sont assez bien servis avec leur homme de confiance, Jordan Romano, et dès que Julian Merryweather sera guéri, ils auront un duo qui fera l’envie des autres formations.

Les Tim Mayza, Trent Thornton et David Phelps se veulent des releveurs aguerris.

Jim Bunning

Qui a été le premier lanceur à obtenir 1000 retraits au bâton dans les deux ligues majeures ? Bunning a retiré 1406 frappeurs au bâton dans la Ligue américaine au cours de sa carrière et il a fait mordre la poussière à 1449 rivaux dans la Nationale. Il a de plus remporté au moins 100 victoires dans les deux ligues, soit 118 dans l’Américaine et 106 dans la Nationale. Il a porté les couleurs des Tigers de Detroit, des Phillies de Philadelphie, des Pirates de Pittsburgh et des Dodgers de Los Angeles, et il a été élu au Temple de la renommée en 1996.

Rocky Colavito

L’ancien des Indians (maintenant les Guardians) de Cleveland a été le premier voltigeur d’une équipe de la Ligue américaine à disputer une saison complète sans commettre une seule erreur. En 1965, Colavito a participé aux 162 matchs des siens, soit un total de 1426 manches et deux tiers sans commettre une seule bévue en plus d’épingler neuf coureurs sur les sentiers. Colavito a aussi la distinction d’avoir claqué au moins 20 circuits au cours de 11 saisons d’affilée. Il est également le seul voltigeur qui a réussi sept coups sûrs dans une même rencontre, soit le 24 juin 1962... en plus d’avoir obtenu un but sur balles.

Jim Palmer

L’ex-artilleur possédait une excellente maîtrise de ses lancers et il avait un bon œil comme frappeur. Palmer est le seul lanceur à avoir obtenu deux buts sur balles alors que les sentiers étaient tous occupés lors d’un match de la Série mondiale, le 11 octobre 1971. Il est également le seul lanceur intronisé à Cooperstown qui a réussi un circuit dans les majeures alors qu’il était toujours un adolescent ! Il a réussi cet exploit le 16 mai 1965, à l’âge de 19 ans, sept mois et un jour.

Frank Robinson

Le nom de Frank Robinson est synonyme de régularité dans le baseball majeur. Il est d’ailleurs le seul joueur de la MLB à avoir récolté 50 doubles au cours des saisons 1954 à 1976. Le nom de famille Robinson est le 27e des plus connus en Amérique. Plusieurs ont déjà été admis au Temple la renommée, notamment Brooks, Frank, Jackie et Wilbert. Au cours de sa carrière, Frank Robinson a joué pour les Redlegs et les Reds de Cincinnati, les Orioles de Baltimore, les Dodgers de Los Angeles, les Angels de la Californie et les Indians de Cleveland en plus d’avoir été le gérant des Indians, des Giants de San Francisco, des Orioles, des Expos et des Nationals de Washington.