Les dettes fiscales bientôt plus coûteuses

Le 1er juillet, les « taux prescrits » seront majorés. Résultat : toutes nos factures en souffrance à l’égard du gouvernement coûteront plus cher.

Entre autres...

Qu’est-ce que les taux prescrits, en fait ? Comment nous touchent-ils ?

Une panoplie de taux qui montent

Tous les trimestres, l’Agence du revenu du Canada (ARC) révise une série de taux qui s’appliquent sur des créances et des transactions de toutes sortes, dont les dettes des particuliers à son égard ainsi que les montants qu’elle doit aux contribuables.

Je dis « révise », mais en fait, ça dépend. L’ARC base le taux prescrit de référence sur le taux moyen des bons du Trésor de 90 jours du premier mois du trimestre précédent, puis elle arrondit au point de pourcentage supérieur.

Au mois d’avril, les bons du Trésor de 90 jours ont franchi le cap du 1 % (1,2 %, pour être précis). Le taux prescrit de référence passe donc de 1 % à 2 % ce vendredi.

Ce n’est pas une surprise pour qui surveille l’évolution des titres d’emprunts du Canada.

Ce taux doit s’appliquer sur certains prêts entre particuliers. Il sert aussi à calculer l’avantage imposable d’un employé qui profite d’un prêt sans intérêt de son employeur, entre autres.

Quand le taux de référence monte, il entraîne tous les autres taux prescrits. Par exemple, les intérêts sur les arriérés d’impôt fédéral s’élèvent au taux de référence, plus 4 %. Donc, les intérêts sur les dettes fiscales vont passer de 5 % à 6 %. Quant à une dette que pourrait avoir le gouvernement à notre endroit, le taux augmente de 3 % à 4 %.

Important impact sur le fractionnement de revenu

Les fiscalistes et les comptables surveillent l’évolution du taux prescrit, car il a une incidence sur leurs clients qui recourent à des stratégies de fractionnement de revenus entre conjoints. Le but est de réduire la facture d’impôt chez un couple.

Pour qu’une telle stratégie soit efficace, un écart important entre les revenus doit séparer les conjoints. Le plus imposé des deux prête alors à celui qui l’est moins afin que celui-ci investisse cet argent. La ponction fiscale sur les gains de placement se fera dans les mains du conjoint qui jouit d’un taux d’imposition plus bas. Pour que cette stratégie fonctionne, celui qui a accordé le prêt doit déclarer des revenus d’intérêts au taux prescrit (2 %).

« Les intérêts doivent être versés, et le conjoint qui les paie peut déduire ces frais de gains générés par les placements », explique le CPA Éric Brazeau. Sur plusieurs années, les économies d’impôt peuvent être importantes, selon lui.

À défaut de se plier à cette règle, les rendements seront imposés entre les mains de celui qui a accordé le prêt, rendant l’opération inutile.

Quand le taux prescrit monte, il ne touche pas les prêts existants, mais les nouveaux. Le fractionnement de revenu entre conjoints devient alors un peu moins efficace.

On conviendra que l’actualité économique regorge de sujets plus graves.

Les créances à Revenu Québec

La méthode pour décider des intérêts applicables sur les créances à Revenu Québec (RQ) diffère de celle de l’ARC.

« Le taux d’intérêt est déterminé selon la moyenne des taux de base des prêts bancaires consentis aux entreprises. Ces taux sont publiés par la Banque du Canada le dernier mercredi du deuxième mois de chaque trimestre et entrent en vigueur le trimestre suivant. Le résultat est arrondi au nombre entier le plus près, la demie étant arrondie au nombre entier inférieur. De plus, il est majoré de 3 % », explique-t-on sur le site de RQ.

Les taux sont souvent les mêmes, mais il arrive que celui du fisc provincial soit plus élevé. Actuellement, ils sont identiques.