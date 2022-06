Les vedettes de la fête du Canada

Comme celles de la fête nationale du Québec, la semaine dernière, les célébrations de la fête du Canada retrouvent leur public cette année. Voici les têtes d’affiche des spectacles qui seront présentés dans la capitale fédérale, à Montréal et à Québec, vendredi.

Ottawa

Photo d’archives

C’est vraiment l’année de Charlotte Cardin. Attendue sur la scène des plaines d’Abraham lors de la soirée d’ouverture du Festival d’été de Québec, récipiendaire de quatre prix Juno et au cœur d’une tournée durant laquelle tous ses concerts à Montréal et Québec sont présentés à guichets fermés, la vedette québécoise sera la tête d’affiche du spectacle de la fête du Canada, en direct du parc des Plaines-LeBreton.

Photo d’archives

À ses côtés, on retrouvera les Québécoises Ariane Moffatt, Sarahmée et Cindy Bédard, les Acadiens Salebarbes de même que Walk off the Earth, Sebastian Gaskin, Riit et Gurdeep Pandher.

Photo d’archives

Durant la retransmission télé sur les plateformes de Radio-Canada, animée par Isabelle Racicot et Ali Hassan, des artistes postés dans cinq villes du pays feront des apparitions (Johnny Reid à Vancouver, William Prince à Yellowknife, Neon Dreams à Halifax, Tenille Arts à Saskatoon et Samian à Montréal).

Photo d’archives

Diffusée à ICI RDI, la cérémonie du midi mettra pour sa part en vedette Lisa LeBlanc, Tenille Townes, Chantal Kreviazuk, Sarahmée, DJ Shub, Kellie Loder, Sebastian Gaskin, Tara MacLean, Riit, Boogat et Gurdeep Pandher.

Photo d’archives

Montréal

Dans la métropole, c’est sur la scène du Vieux-Port que les Montréalais ont rendez-vous pour un spectacle qui réunira Samian, Marc Dupré, Mateo, Naomi, Joseph Edgar et Annie Villeneuve, à partir de 19 h 30.

Photo d’archives

Québec

Brigitte Boisjoli sera la tête d’affiche du spectacle dans la capitale nationale, qui sera présenté au kiosque Edwin-Bélanger, sur les plaines d’Abraham, à 20 h. La chanteuse sera précédée sur les planches par les drag queens Jojo et Gabry Elle.

Photo d’archives

La liste de toutes les activités prévues pour la fête du Canada à Québec est disponible au feteducanadaquebec.ca.

Pour connaître toutes les activités prévues durant la journée à Montréal, allez voir le feteducanadamtl.ca.