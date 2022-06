L’État compte dépenser 325 millions $ pour le «nuage québécois»

Afin de protéger les données les plus sensibles des Québécois et empêcher un pays comme les États-Unis d’en bloquer l’accès en cas de crise mondiale, le gouvernement veut créer sa propre technologie infonuagique au coût de 325 M$.

Le ministère de la Cybersécurité et du Numérique a prévu ce budget pour mettre sur pied un nuage personnalisé dans lequel il stockera 40 % des données des Québécois, celles qu’il considère les plus névralgiques.

« Il faut le bâtir. C’est un très gros projet », a confirmé le ministre Éric Caire, en entrevue.

Données les plus sensibles

Le gouvernement de la CAQ avait promis de faire le ménage des centres de données informatiques désuets de la fonction publique et d’héberger la majorité des données dans des services infonuagiques déjà existants comme Amazon et Microsoft. Les 20 % des informations les plus sensibles devaient être protégés dans un nuage appartenant à Québec.

Or, la pandémie a forcé le gouvernement à réévaluer la situation afin de mieux sécuriser ses données opérationnelles.

« On passe de 20 % à 40 %. »

En cas de conflits mondiaux, certaines lois étrangères comme le Patriot Act aux États-Unis minaient la confiance du ministère.

« Qu’est-ce qui arrive ici, si demain matin les Américains passent un décret et que tous les services d’Amazon sont rapatriés ? Ça se pourrait. Maintenant, ce ne seront plus juste les données sensibles », a affirmé Éric Caire.

Il répond ainsi aux inquiétudes des experts en sécurité informatique.

Un problème de dépendance

Toutefois, Québec ne possède pas l’expertise pour mettre sur pied une telle technologie. Amazon pourrait néanmoins bâtir le projet avant d’en remettre la clé à Québec.

« C’est le ministère qui gère le projet, mais pour l’exécution, il faudra un appel d’offres. Ensuite, le projet appartient au Québec », a-t-il expliqué, admettant qu’il craint de dépendre d’un seul fournisseur pour le 60 % des données restantes.

« C’est ma préoccupation », insiste-t-il.

Sa préoccupation semble justifiée, car la majorité des organismes et ministères ont opté pour le produit AWS d’Amazon afin d’emmagasiner les informations moins délicates de l’État.