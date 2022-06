L’urgence d’agir pour nos enfants

Les enjeux d’accès aux services hospitaliers d’urgence inquiètent la population québécoise, surtout lorsqu'on sait que leur taux moyen d’occupation atteint des niveaux inégalés. Parents délaissés, première ligne épuisée et absence d’accès rapide à des services pour enfants malades ou blessés, les cliniques pédiatriques ne peuvent, à elles seules, suffire à la demande. Alors, faute d'une autre solution ou d’accès à un médecin de famille, de nombreux parents n’ont d’autre choix que de se présenter aux urgences. Entre civières et blessés, patienter 16 heures en portant à bout de bras un enfant en détresse, c’est inhumain.

À la lumière de cette inquiétante situation, nous devons revoir la façon de traiter nos enfants dans le système de santé public québécois. C’est l'intégralité de la relation patients/famille qui doit être repensée. Dans une situation de détresse d’ordre médical, un parent doit être rassuré et rapidement pris en charge.

Nous croyons qu’une solution serait d’intégrer un modèle de centres d’urgences pédiatriques. Cette solution, qui a déjà été testée sur la Rive-Sud de Montréal et qui donne des résultats patents, est implantée dans la communauté et en partenariat avec les CISSS de la région. En développant l’accès aux soins de proximité, en valorisant les métiers spécialisés en pédiatrie et en soutenant adéquatement les médecins pour enfants, il est possible de désengorger les services d’urgence en milieu hospitalier du Québec.

Ce modèle se place entre le groupe de médecine familiale et l’hôpital. Il se présente donc comme une solution complémentaire en soutien de ces deux réseaux. Ouvert 12 heures par jour et 365 jours par année, il offre une économie annuelle de 230 000 heures parentales, soit l’équivalent d’une équipe à temps plein de plus de 125 personnes!

Nous proposons au gouvernement du Québec une solution concrète, qui ne demande qu’à être intégrée au système de santé public. À nouveau, nous tendons la main pour faire partie de la discussion et de la solution, afin d’améliorer l’accès aux soins pédiatriques.

Il est de notre devoir, collectivement, de construire un système de santé plus humain et plus performant, en repensant la place accordée aux soins pour enfant.

Dr Alexander Sasha Dubrovsky,

Urgentologue pédiatrique et cofondateur des centres d’urgences pédiatriques UP