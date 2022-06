Mes conseils aux chefs de partis pour l'été

C’est le début des vacances pour bien des gens. En cet été préélectoral, j’ose me permettre une série de conseils amicaux à tous les partis politiques. Quoi faire ou ne pas faire durant la période estivale pour revenir en force lors de cette rentrée qui aura des allures électorales.

CAQ

Conseil : Revoyez vos thèmes de campagne en fonction de l’incertitude économique. Les mauvaises nouvelles pourraient débouler et briser le climat de « Tout va bien » des derniers mois.

Attention !... aux gaffes, aux gens qui parlent trop. Le jugement sera impitoyable sur un parti qui domine autant les sondages.

PLQ

Conseil : Recrutez ! Des jeunes dynamiques, de bons curriculum vitae, il faut remplacer la terrible vague des départs et créer un sentiment d’adhésion et de renouvellement.

Attention !... à la cohérence des messages. Vire à gauche, vire à droite... un parti a toujours le droit de se chercher pendant le mandat. Proche des élections, le message doit s’éclaircir.

Québec solidaire

Conseil : Vos cibles ambitieuses sur les changements climatiques doivent s’appuyer sur des chiffres solides et des démonstrations de faisabilité. Ce sera un test de crédibilité. Sinon, avoir une cible ambitieuse, c’est du vent.

Attention !... à l’éparpillement. Québec solidaire est en bonne position dans certains comtés et dans certaines régions. Pour en ressortir avec des députés élus, il faut concentrer ses efforts.

PQ

Conseil : Protéger le chef des excès de fatigue. Lorsque c’est difficile, la tentation, c’est que le chef soit partout à la fois et fasse du 16 heures par jour. Alors il arrivera en campagne épuisé. Erreur. Le PQ aura surtout besoin d’un chef en forme, solide et inspirant lorsque tous les Québécois seront attentifs.

Attention !... aux chicanes, départs et autres mauvaises nouvelles. Le printemps a été terrible. L’été, les gens oublient... Profitez-en !

Parti conservateur du Québec

Conseil : Éric Duhaime doit profiter des BBQ et des épluchettes pour trouver un ton positif. On peut vouloir changer les choses sans avoir l’air toujours outré ou choqué. Il doit effacer l’image d’une Claire Samson frustrée et désabusée dans la perception autour de son parti.

Attention !... au risque de se couper de l’électorat francophone en courtisant l’électorat anglophone. Les électeurs potentiels du Parti conservateur ne sont pas des « anti-laïcité », pas plus qu’ils ne sont des pourfendeurs de la loi 96 sur la langue.

À vous nos lecteurs et amis

Conseil : Essayez de vous amuser et de passer un bel été tout en restant prudents avec vos finances. L’incertitude devant nous est bien réelle. Nul ne peut savoir avec certitude où s’arrêteront la hausse de l’inflation et la hausse des taux d’intérêt. Il vaut mieux avoir un coussin.

Attention !... aux politiciens en campagne qui vous promettront mer et monde comme s’ils n’avaient jamais entendu parler de cette incertitude économique. La prudence est de mise pour eux aussi. Rappelez-leur au besoin !

De retour en août.

Je vous souhaite un bon été !