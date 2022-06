Ne nous habituons jamais à la violence armée

La famille de Meriem Boundaoui a dû attendre 16 mois avant que soit arrêté celui qui a abattu d’une balle en pleine tête la jeune fille de 15 ans sans histoire.

Les familles de Thomas Trudel, de Jannai Dopwell-Bailey et d’Amir Benayad attendent toujours. Elles attendent avec l’espoir de pouvoir enfin avoir des réponses à leurs nombreuses questions. Elles ne peuvent rien faire sauf espérer que les forces policières persévéreront et iront au bout de toutes les pistes pour mettre la main au collet de ces meurtriers.

La violence par arme à feu gangrène les sociétés et lorsqu’elle est banalisée et qu’elle ne devient qu’un simple fait divers, c’est le symptôme d’une société qui se disloque, se fragmente et, ultimement, se brise.

Presque banale

Pensez-vous qu’aux États-Unis les médias couvrent avec autant d’intérêt les fusillades et les balles perdues tuant leurs jeunes ? Évidemment que non, leurs médias ont besoin de plus d’horreur, plus de sang et plus de victimes pour couvrir la violence armée tellement elle est devenue courante et banale. Chez nos voisins, ce sont les Uvalde, les Aurora, les Colombine qui sont couverts puisqu’ils sortent de l’ordinaire.

Comme être humain, on développe une certaine imperméabilité devant l’horreur de tous les jours à force d’y être exposé. Je vous donne un exemple : suivez-vous avec autant d’intérêt le sort des Ukrainiens et des massacres de Poutine ? Poser la question c’est y répondre. La nouvelle se répète continuellement et nous avons développé collectivement une certaine insensibilité face à ce qui se passe en Ukraine, ça nous choque moins, ça nous surprend moins, ça nous fait moins « rager » sans que cela veuille dire que notre sympathie à l’égard de leur cause ait diminué.

Tant et aussi longtemps que nous nous insurgerons devant les corps de nos jeunes et moins jeunes qui sont abattus en pleine rue, tant et aussi longtemps que nous dénoncerons et nous nous mobiliserons contre la prolifération des armes, tant qu’on se rappellera les noms des victimes, il y a de l’espoir pour toute notre société.