Qatar : la Coupe du Monde de la honte

La prochaine Coupe du monde de soccer se déroulera du 21 novembre au 18 décembre.

Au Qatar.

L’un des pays les plus répressifs au monde.

PAS DE BAISERS EN PUBLIC

Au Qatar, les relations sexuelles hors mariage sont interdites.

Pas mal considérées, non.

Pas mal vues.

Interdites. Par la loi.

Selon le quotidien britannique The Daily Star, qui a publié un reportage sur la répression au Qatar, toute personne qui a des relations sexuelles sans être mariée est passible de sept ans de prison.

« Il n’y aura pas d’aventures d’un soir lors de ce tournoi. Il n’y aura pas de fête du tout, vraiment. Tout le monde doit garder la tête froide, sauf s’il veut risquer de se retrouver en prison. Pour la première fois dans l’histoire de la Coupe du monde, le sexe est interdit. Les supporters doivent être préparés », a indiqué une source policière du Qatar, dans des propos relayés par le Daily Star.

Les démonstrations d’affection en public, comme se tenir la main, s’enlacer ou s’embrasser, sont aussi proscrites.

GAIS, ALCOOL, FEMMES

Quant aux relations homosexuelles, elles sont aussi passibles de peines pouvant aller jusqu’à sept ans de prison.

Comme on peut le lire dans un texte publié par la chaîne française BFMTV, l’article 296 du Code criminel du Qatar stipule que « conduire ou inciter un homme de quelque façon, y compris par la séduction, à commettre un acte de sodomie ou de débauche » et « provoquer ou séduire un homme ou une femme, de quelque façon, dans le but de commettre des actes immoraux ou illégaux » constituent des infractions.

Pour l’alcool, on va faire une exception. Les touristes pourront consommer des boissons alcoolisées dans certains bars et restaurants d’hôtels.

Mais attention : il est strictement interdit d’être saoul ou de boire en public !

Sinon, la geôle !

Quant aux femmes, vous imaginez bien que le Qatar n’est pas le paradis.

Selon Amnesty International, « les femmes ont toujours besoin de l’autorisation de leur tuteur (père, frère, grand-père, mari) pour prendre des décisions de vie essentielles, comme se marier, étudier à l’étranger grâce à des bourses du gouvernement, occuper de nombreux emplois de la fonction publique, voyager à l’étranger jusqu’à un certain âge... »

Les Qatariennes ne sont pas obligées de porter le voile, mais elles doivent s’habiller « modestement ».

Pas de jupes au-dessus des genoux, pas de shorts, pas d’épaules nues ni de décolletés plongeants ou de vêtements moulants...

Bref, une poche de patates, et le tour est joué.

On est loin du jour où les femmes du Qatar pourront se promener seins nus dans un parc comme au Québec (une province qui, à entendre certaines féministes québécoises qui ne sont jamais allées plus loin que Venise-en-Québec, est sexiste et patriarcale. Bien tiens)...

UN RÉGIME INFRÉQUENTABLE

Ce qui nous amène à la question quiz de la semaine : voulez-vous bien me dire pourquoi on a accepté que la Coupe du monde de soccer de 2022 se déroule là-bas ?

Pourquoi pas la Corée du Nord, tant qu’à faire ?

C’est bien beau, s’ouvrir à la diversité, mais les régimes ne sont pas tous égaux.

Certains sont plus infréquentables que d’autres.