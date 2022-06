Ukraine: nous sommes en guerre avec la Russie

Le New York Times rapportait en fin de semaine que des commandos des forces spéciales du Canada et d’autres pays de l’OTAN entraînent et conseillent les troupes ukrainiennes sur le terrain.

La Défense nationale n’a pas voulu commenter l’information. Le Canada a officiellement retiré ses 250 instructeurs militaires d’Ukraine avant le début de la guerre en février. Ils avaient formé des milliers de militaires ukrainiens au cours des dernières années.

Outre le Canada et les États-Unis, des commandos de la Grande-Bretagne, de la France et de la Lituanie, opéreraient également en Ukraine.

Les États-Unis et leurs alliés ont établi un centre d’opérations spéciales en Allemagne pour gérer le flux d’hommes, d’armes et d’équipements vers l’Ukraine. La cellule a été calquée sur la structure multinationale utilisée en Afghanistan.

Les missions précises des forces spéciales canadiennes en Ukraine sont secrètes. Dans le passé, des membres de nos forces spéciales ont été déployés en Irak pour former des tireurs d’élite kurdes et irakiens dans des opérations visant à tuer des combattants islamistes loin des lignes de front.

Des équipes de commandos canadiens, intégrées aux forces spéciales américaines et britanniques, ont aussi mené en Afghanistan ce même type de missions. En mars 2002, deux tireurs d’élite canadiens y ont établi des records mondiaux en tuant des combattants talibans à des distances de plus de 2 km, gagnant des médailles de l’armée américaine.

Une brigade canadienne

Le Canada interdit à ses soldats – militaires à temps plein en congé et réservistes – d’aller rejoindre la « brigade internationale » ukrainienne constituée de volontaires étrangers.

Mais depuis 2015, Ottawa autorise des civils canadiens à combattre les Russes dans l’est de l’Ukraine. La ministre des Affaires mondiales, Mélanie Joly, s’est dite sympathique aux Ukrainiens canadiens qui souhaitent défendre leur pays d’origine. Le Canada compte la plus grande diaspora ukrainienne après la Russie.

Cinq cent cinquante volontaires canadiens ont même créé leur propre unité appelée la Brigade ukrainienne canadienne. Elle possède son insigne d’épaule distinctif, orné d’une feuille d’érable et d’un trident, le symbole national de l’Ukraine.

La Russie engage des poursuites pénales contre les étrangers capturés au combat.

Des combattants canadiens, militaires comme volontaires civils faits prisonniers, pourraient devenir un outil de propagande pour Moscou.

Une guerre hybride

Le Canada et ses alliés de l’OTAN sont en guerre contre la Russie. Pas un affrontement direct, mais une guerre hybride, semi-clandestine : des hostilités directes pourraient dégénérer en une confrontation à grande échelle avec recours à des armes nucléaires.

L’objectif est d’affaiblir militairement la Russie ou même de provoquer un changement de régime à Moscou. Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré que les États-Unis voulaient voir la Russie s’affaiblir au point qu’elle ne puisse plus « faire le genre de choses qu’elle a faites en envahissant l’Ukraine ».

La survie de l’Ukraine dépend des États-Unis et de l’OTAN pour la fourniture d’armes, mais aussi pour le réseau furtif de commandos et d’espions pour les renseignements et la formation.