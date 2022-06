Un attaquant français avec l’Inter Miami CF

L’Inter Miami CF a accordé un contrat à l’attaquant français Corentin Jean, qui évoluait la saison dernière avec le RC Lens, en Ligue 1, mercredi.

• À lire aussi: Jonathan David avec Alphonso Davies?

• À lire aussi: Le CF Montréal pourrait plaire aux plus audacieux

Jean, 26 ans, a accepté un pacte valide jusqu’en 2024, assorti d’options pour les campagnes 2025 et 2026. Il n’occupera pas de place de joueur désigné, bien que Miami ait toujours l’un de ces postes disponibles.

Celui qui peut aussi évoluer à l’aile a passé toute sa carrière en France, portant aussi l’uniforme des équipes de Troyes, Monaco et Toulouse. Il a inscrit 37 buts et ajouté 21 passes décisives en 249 matchs en championnat.

«Corentin Jean est un joueur excitant, technique et dynamique qui renforcera notre attaque en nous aidant à générer plus d’occasions dans le dernier tiers, qui contribuera surtout sur la largeur du terrain et qui nous donnera plus de profondeur à l’avant», a expliqué dans un communiqué le directeur sportif Chris Henderson.