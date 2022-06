Tennis Wimbledon: un divorce ou la retraite

LONDRES | Avant de devenir préparateur physique, Abdul Sillah était un joueur de football de haut niveau.

Celui qui occupait la position de demi de coin a même participé à un camp de la NFL. Toutefois, sa carrière a pris fin de façon abrupte.

« J’ai encaissé un plaqué dans le dos et mes jambes sont demeurées paralysées pendant quelques minutes, a-t-il raconté. À ce moment-là, ma femme m’a dit : “tu te retires ou on divorce”.

« J’ai décidé de choisir la première option même si ce fut une décision difficile. Je suis encore avec elle aujourd’hui. »

Un gymnase chez Aaron Hicks

Après avoir accroché ses crampons, Sillah a tenté de s’éloigner de son sport favori. Il ne veut pas que son ancienne flamme se rallume.

Par contre, il touche régulièrement à un ballon de football puisqu’il s’en sert lors des échauffements de Bianca Andreescu. Rien de bien excitant.

Sillah n’a pas de gymnase à lui. Il est basé à Scottsdale, en Arizona.

« On s’entraîne dans le gymnase qu’Aaron Hicks [joueur des Yankees de New York] a emménagé chez lui. Il nous donne l’accès complet à ses installations, a raconté Sillah. On a tous les appareils dont on a besoin.

« J’essaye que mes clients s’entraînent ensemble. Je veux qu’ils voient ce que les autres font. J’ai des athlètes de plusieurs sports sous le même toit. Je tente de créer un esprit de famille entre eux.

« Pour moi, c’est important. »