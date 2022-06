Une famille décimée dans une collision en Ontario

La conductrice d’un véhicule impliqué dans une violente collision qui a tué ses deux enfants et sa mère en Ontario s’est libérée de sa culpabilité depuis qu’un camionneur a été accusé de négligence.

« On dit toujours à nos enfants : maman va être là pour te protéger. C’est comme si j’avais échoué. J’ai eu la crainte de devoir vivre avec ça sur la conscience pour le reste de ma vie », lance Anik Legault.

Le 18 avril dernier, la vie de la femme de 38 ans a changé à jamais.

La résidente de Laval revenait d’un séjour à Toronto après le long week-end de Pâques, en compagnie de ses deux enfants, de sa mère et de son frère.

Elle conduisait sur l’autoroute 401 en Ontario lorsqu’un camion-remorque les a happés de plein fouet par l’arrière.

Son fils et sa fille âgés de sept et trois ans, Émerik et Maélie, ainsi que sa mère, Chantal Dendooven-Legault, 68 ans, qui étaient sur la banquette arrière, n’ont eu aucune chance.

Anik Legault et son frère Érik s’en sont sortis avec un pouce fracturé, un ligament déchiré, un nez cassé et une commotion cérébrale. Ils étaient assis à l’avant du véhicule.

Des images qui restent

Les images d’horreur qui ont suivi la violente collision hantent encore la femme. Le véhicule propulsé dans les airs, son frère qui extirpe le corps des enfants de l’amas de ferraille, des témoins qui tentent de redresser leur véhicule, les cris, les gyrophares et les sirènes des services d’urgence, le verre brisé partout.

Plus tard cette nuit-là, Anik Legault a pu retourner chez elle, après avoir rencontré médecins et policiers. Un retour déchirant, puisque dans sa maison, tout lui rappelait ses enfants.

« Il y avait des jouets qui traînaient, des photos sur les murs, a soufflé Mme Legault. J’avais l’impression qu’on m’avait écrasé le cœur avec un marteau. »

En mai dernier, deux jours avant les funérailles, elle a appris que des accusations avaient été déposées contre le conducteur du camion-remorque.

Mehakdeep Singh, 25 ans, est inculpé de négligence criminelle causant la mort et des blessures.

Sensibiliser

Mme Legault a bien l’intention de suivre les procédures judiciaires, même si elle admet que de connaître les raisons de la collision ne lui apportera rien.

« Je me sens le devoir de faire le suivi pour mieux comprendre, mais en même temps, ça ne me ramènera pas mes enfants et ma mère », a-t-elle lancé.

Ce qu’elle souhaite, c’est que son drame sensibilise. D’abord les conducteurs au fait qu’une collision est si vite arrivée et que cela peut avoir des répercussions catastrophiques. Mais aussi sur l’importance de profiter du temps présent avec ceux que l’on aime. Parce que si la routine familiale exaspère plus d’un parent, elle, c’est ce dont elle s’ennuie le plus.

« J’adorais le chaos du matin et la routine du soir, le bain, le brossage de dents, le coucher. Je chérissais ces moments, a-t-elle dit. J’ai des proches qui me disent que maintenant, le bruit à la maison ne les dérange plus. »

Ils vivent dans « la forteresse de la solitude »

Anik Legault et son père, Denis, doivent maintenant vaquer seuls dans une grande maison intergénérationnelle de Laval, dans laquelle ils avaient l’habitude de partager de beaux moments en famille.

« La maison est vide. On la surnomme la forteresse de la solitude », lance la mère endeuillée.

C’est son père qui a construit cette maison. Plus jeune, elle a elle-même grandi avec ses grands-parents maternels. Et lorsqu’elle a eu à son tour des enfants, ses parents, Denis Legault et Chantal Dendooven-Legault, ont ensuite eu la possibilité de voir grandir de près les petits-enfants.

« C’est extraordinaire, ça faisait en sorte qu’on n’était jamais seuls. Lorsqu’ils arrivaient, ça bougeait », laisse tomber M. Legault.

Grands-parents impliqués

« J’ai perdu mon meilleur ami », ajoute-t-il, en référence à son petit-fils, Émerik, avec qui il jouait souvent au hockey dans la rue.

Le plus souvent, c’est lui qui allait le reconduire à l’école, puis le chercher en après-midi.

« Pour mes parents, c’était inconcevable que mon garçon passe ne serait-ce qu’une minute au service de garde alors qu’ils avaient l’occasion d’être avec lui », relate Mme Legault.

Le couple accueillait également les petits pour le déjeuner le matin et prenait soin de Maélie durant la journée.

L’enfant allait avoir quatre ans en mai. Et dans la même semaine a suivi la fête des Mères. Deux anniversaires pénibles pour Anik Legault.

« C’était trop tôt, c’était trop. Ç’a été pour moi comme deux coups de massue un après l’autre », dit-elle.

En plus d’avoir perdu ses enfants, Anik Legault pleure également sa mère, sa grande complice, qui acceptait de participer à toutes ses activités et ses projets.

Se refaire une vie

Elle n’avait d’ailleurs pas hésité à accompagner sa fille, son fils et ses petits-enfants lors d’un séjour à Toronto la fin de semaine de Pâques. Ils étaient allés au Medieval Times, au musée, puis à un match de hockey des Marlies.

« Le matin de l’accident, on devait revenir, mais j’ai proposé en secret à l’oreille de mes enfants d’aller à l’aquarium. Je voulais leur faire plaisir », se souvient Mme Legault.

Depuis le drame, elle s’est séparée du père des enfants. Elle doit maintenant se refaire une vie. Consciente qu’elle a de nombreuses blessures à guérir, elle ne se dit pas fermée à l’idée d’avoir un autre enfant.

« Toute ma vie était centrée sur les enfants », lance-t-elle.