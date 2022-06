Une première en Serbie!

Laetitia Mallette aurait difficilement pu trouver un endroit plus inusité pour lancer la carrière internationale de son premier court métrage, Embrasse-moi donc. C’est en effet à Bajina Basta, une petite ville de l’ouest de la Serbie, que la jeune cinéaste de 21 ans ira présenter son film vendredi soir.

« Avant que je parte, mon père m’a dit : “Profites-en, parce que ce n’est pas tous les jours qu’on a la chance d’aller là-bas”. Il a bien raison ! » a confié en riant la réalisatrice québécoise dans un entretien téléphonique accordé au Journal mardi, la veille de son arrivée en Serbie.

Embrasse-moi donc, sa première réalisation, fait partie d’une sélection de 25 courts métrages qui seront projetés à Bajina Basta en fin de semaine dans le cadre du festival Basta Fest. Les projections auront lieu à la belle étoile, dans le décor bucolique de cette petite ville serbe située dans la vallée de la Drina.

« C’est tout un honneur de pouvoir présenter mon film dans ce festival parce qu’il y a seulement 25 courts métrages qui ont été sélectionnés, sur les 700 films soumis cette année, souligne la jeune cinéaste. Je suis très reconnaissante de tout ce qui m’arrive. J’ai seulement 21 ans et c’est mon premier film ! »

Autofinancé

Laetitia Mallette a tourné Embrasse-moi donc il y a deux ans, alors qu’elle n’avait que 19 ans et qu’elle venait de terminer son DEC en cinéma au Cégep Marie-Victorin. Le film, qui a aussi été présenté au Festival Regard de Saguenay en mars dernier, raconte l’histoire de trois jeunes qui fuient Montréal et se réfugient dans un chalet après avoir vécu un traumatisme à la suite d’un accident tragique.

Laetitia Mallette a réussi à convaincre les acteurs Robin L’Houmeau et Marguerite Bouchard de participer bénévolement au tournage de son film, entièrement autofinancé.

« Je cherchais des acteurs qui allaient incarner ces personnages de façon humaine, et c’est ce qu’ils ont fait, indique la Montréalaise. J’ai pris une chance même si personne ne me connaissait et ne savait qui j’étais. Je leur ai écrit pour leur dire que j’avais écrit ce court métrage, que je n’avais pas de cachet à offrir, mais que j’étais passionnée de cinéma, comme eux. Ils ont accepté de jouer bénévolement dans le film, ce qui est quand même fou. Je suis très reconnaissante de ce qu’ils ont offert et donné à mon film. »