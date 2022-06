ASSELIN, Diane



Est décédée au CIUSSS du Saguenay Lac St-Jean, Hôpital de Jonquière, le 24 janvier 2022, à l'âge de 76 ans, Mme Diane Asselin, épouse de M. Léonce Boudreault, demeurant à Jonquière autrefois de La Baie. Elle était la fille de feu M. Victor Asselin et de feu Mme Estelle Houde. La famille accueillera les parents et amis à laLes heures d'accueil sont le samedi 9 juillet de 11h à 13h.Les cendres seront déposées au columbarium Gravel et Fils de La Baie. Il est également possible de participer en présence ou à distance à la célébration qui sera en diffusion directe et en rediffusion par la suite au www.graveletfils.com. Elle laisse dans le deuil outre son époux M. Léonce Boudreault; son fils Patrick Boudreault; ses frères et sœurs : Yvon Asselin (Hélène Maltais), Claudine, Carole (Jean-Guy Goulet), Gisèle (Norman Cochrane), Serge (Chantale Lepage) et feu Sylvain (Denise Laberge); ses beaux-frères et belles-sœurs : Jeannine Boudreault (Martin Morasse), Gaston (Paula Houde), feu Dolores, Bruno (Claire Bouchard). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, parents et amis. La famille tient à remercier tout le personnel de la résidence le Noble Âge de Jonquière pour les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de ma vie au www.fondationdemavie.qc.ca