CHAMPAGNE, Denise Berthiaume



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 17 juin 2022, à l'âge de 87 ans et 2 mois, est décédée dame Denise Berthiaume, épouse de feu Paul Champagne. Elle demeurait à Saint-Gilles, autrefois à Saint-Bernard. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marcel et Ginette (André Gérard); ses petits- enfants: Mylaine (Pierre-Luc Labbé), Johnny (Annie Lessard), Jessica (Sébastien Côté), Mélissa (Kevin Savoie), Nicolas, Gabriel, Yan-Cédrick, Renaud, Sarah-Kim, Alexandre et Chloé ainsi que ses 8 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de feu Thérèse (feu Roland Breton), feu Benoît (feu Jeannine Lefèbvre), Ernest (Cécile Breton), feu Adrien (feu Yolaine Gourde), feu Yolande (feu Noël Labrecque), feu Régis (feu Édith Roberge), Patricia (feu Dorveny Thivierge), feu Clermont (Ghislaine Pelletier), Anne-Marie (feu Benoit Thivierge) et feu Alexandre (Thérèse Bertrand). Elle était la belle-sœur de feu Laval (Véronique Brouard, feu Roméo Jacques), feu Thérèse (feu Dorillas Maheux), feu André (feu Jeannine Larose), feu Adrien (feu Micheline Fillion), Sr Madeleine sscm, feu Benoit (feu Denise Berthiaume), feu Noël Nolin (feu Simone Malenfant), feu Raymond Nolin, feu Gérard Nolin (feu Laure-Ida Gagnon), feu Philippe Nolin (feu Aline Gingras), feu Joseph Champagne, feu Yvonne Champagne (feu Lionel Goguen), feu Léon Champagne (feu Jeannine Fournier), feu Jeanne-d'Arc Champagne (feu Claude Robert) et feu Eugène Champagne (feu Laura Corneau). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille recevra les condoléances au funérarium de lasamedi, jour des funérailles, à compter de 9h. La direction a été confiée à laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Mère-de-Jésus (Saint-Bernard) (62, rue Notre-Dame Sud, Sainte-Marie (Québec) G6E 4A2), https://smdj.ca/financement-cva