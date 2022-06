DRAPEAU, Conrad



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 juin 2022, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Conrad Drapeau, époux de madame Diane Demers. Il était le fils de feu Arthur Drapeau et de feu Antoinette Gosselin. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Marlène Drapeau et Gaétan Drapeau; ses petits-enfants: Sarah Delisle-Drapeau; ses arrière-petits-enfants: Léa Lamoureux et Elsa Lamoureux; ses frères et soeurs: feu Lucille Drapeau (feu Gérard Ferland), feu Sarto Drapeau, Louise Drapeau (feu Léopold Gosselin), Lorraine Drapeau (André Goudreau) et Marthe Drapeau (Raymond Lapointe); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Demers: feu Armand Demers (Alice Perreault), feu Laurier Demers, feu Oliva Demers, Guy Demers et feu Murielle Demers. Il laisse également dans le deuil Cédric Pouliot-Grancher (Anne-Marie Mercier); ainsi que d'autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera auà compter de 13 h.