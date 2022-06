CÔTÉ, Gaston



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 4 juin 2022, à l'âge de 76 ans et 10 mois, est décédé monsieur Gaston Côté, conjoint de madame Lucille Savoie, fils de feu madame Simone Faucher et de feu monsieur Paul-Henri Côté. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 16h à 18 h.Il laisse dans le deuil outre sa conjointe Lucille Savoie, ses enfants: Stéphane (Hélène Cormier), Frédéric (Myrianne Gobeil); ses petits-enfants: Myriam Côté, Andrée-Anne Côté, Vincent Côté, Émile Côté et Ariane Côté;la mère de ses enfants Yolande Plante; sa soeur feu Marie-Paule Côté (feu Jean-Guy Laliberté); la fille de sa conjointe Michelle Savoie; sa nièce Hélène Laliberté, ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Savoie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Croix-Rouge Canadienne - Division Québec, 325, rue de la Croix-Rouge, Québec, Québec, téléphone : 418 648-9066, courriel : comptezsurnous@croixrouge.ca, site web : www.croixrouge.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.