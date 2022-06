TREMBLAY, Claudette



À l'Hôpital de Hull, le 15 mai 2022 à l'âge de 86 ans, nous a quittés dame Claudette Tremblay, épouse de feu monsieur Robert Martel. Elle était la fille de feu monsieur Georges Tremblay et de feu dame Rose-Alma Tremblay. Elle demeurait à Gatineau.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité une heure avant la célébration, soit de 13h à 14h. La direction des funérailles a été confiée àElle laisse dans le deuil ses enfants, son gendre et sa belle-fille: Pierre (Nancy Lacasse), Sabin, Louis et Louise (Claude Poirier); ses petits-enfants: Cédric, Cindy, Dominic, Laura, Kevin et Alexis; son arrière-petite-fille Layla; sa sœur, ses frères et sa belle-sœur : Gérald, Carole, Serge (Solange Hunter), et elle était la sœur de feu Maurice (feu Aline Savard), feu Gilberte (feu Maurice Boivin), feu Suzette, feu Jacqueline (feu Louis Marie Dubé), feu Jean Roch (feu Marianne Bouchard) feu Denis (feu Doris Simard), feu Denise (feu Maurice Larouche). Elle quitte également plusieurs neveux, nièces, et amis(es). La famille tient à remercier sincèrement le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de Hull pour les bons soins prodigués.